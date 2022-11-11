11 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Beyaz çay kanser tümörlerinin büyümesini yavaşlatıyor mu?

Beyaz çay kanser tümörlerinin büyümesini yavaşlatıyor mu?

Beyaz çay gençlik iksiri olarak tanımlanır. Stresi önlemesi kilo vermenin en önemli içeceklerinden biridir. Peki, beyaz çayın başka faydaları nelerdir? İşte yanıtları..

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 12:40
Takip Et

Beyaz çay kanseri önler mi?

Beyaz çay kanser tümörlerinin büyümesini yavaşlatıyor mu?
+
Aa
-

Beyaz çay, öncelikle metabolizmayı hızlandırıyor. Yağ yakımında destek oluyor, cildi koruyor ve dişlerin güçlenmesini sağlıyor.

KİLO VERMEYE DESTEK OLUYOR

Beyaz çayın içerdiği polifenoller ve kafeinin kilo vermeye yardımcı oluyor.

CİLDİ YENİLİYOR

Pürüzsüz, yumuşak ve esnek bir cilde sahip olmamızı sağlıyor. Cildi kuvvetlendirici, hücre yenilemeyi destekleyici özelliği ile yaşlanmanın önüne geçiyor, kırışıklıkları azaltıyor.

STRESİ GİDERİYOR

Daha az işlemden geçtiği için diğer çaylara oranla daha fazla antioksidan içeriğe sahip. Beyaz çayda bulunan kateşinler, kanserli hücre oluşumunu yani tümörlerin büyümesini önlüyor.

DAHA HAFİF BİR AROMALI

Gün içinde 3 bardak tüketilmesi öneriliyor. Siyah ve yeşil çaya oranla daha hafif bir aromaya sahip olması nedeniyle tercih sıralamasında ilk sırada tavsiye ediliyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
1
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
2
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
3
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
4
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
5
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
6
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
7
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿Sağlıksız diyet yapanlar neyi göze almalı?
﻿Sağlıksız diyet yapanlar neyi göze almalı?
﻿Sağlıksız diyet yapanlar neyi göze almalı?
﻿Bakırköy Adalet Sarayı'nın yeni başsavcısı belli oldu
﻿Bakırköy Adalet Sarayı'nın yeni başsavcısı belli oldu
﻿Bakırköy Adalet Sarayı'nın yeni başsavcısı belli oldu
﻿Beyaz çay kanser tümörlerinin büyümesini yavaşlatıyor mu?
﻿Beyaz çay kanser tümörlerinin büyümesini yavaşlatıyor mu?
﻿Beyaz çay kanser tümörlerinin büyümesini yavaşlatıyor mu?
﻿İzmir'de yurt dışına kaçmaya çalışan 180 sığınmacı yakalandı
﻿İzmir'de yurt dışına kaçmaya çalışan 180 sığınmacı yakalandı
﻿İzmir'de yurt dışına kaçmaya çalışan 180 sığınmacı yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.