Beyaz cennet için tedirgin eden durum: Kararma tehlikesi yaşanıyor!

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Pamukkale Hierapolis Örenyeri, her yıl yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor. Türkiye'nin kültürel ve doğal varlıkları içinde özel bir yere sahip olan Pamukkale'yi var eden termal suyun debisinin, 450 litreden 150 litre/saniyeye kadar düşmesi travertenlerin canlılığı için açık bir tehdit oluşturuyor. Suyun azalması, doğrudan travertenlerin kararması ve geri dönülemez tahribatlar anlamına geliyor. Bölgede faaliyet gösteren turizmciler, jeotermal kaynakların bilinçli kullanılması için tesislere doğalgaz ile enerji sağlanmasını talep ediyor.

Kuraklık sebebiyle yer altı kaynak sularının da hızla azaldığı Pamukkale'de şifa kaynağı olduğuna inanılan Karahayıt kızıl termal suyu da kurama riskiyle karşı karşıya kaldı. Bölgede bulunan bazı pansiyonlarda, kışın ısınmak amacıyla termal suyu kullandığına işaret eden turizmciler, bunun da tüketimi aşırı şekilde artırdığına dikkat çekti. Termal kaynak tasarrufu için bilinçli tüketim ve doğalgazın tek çare olduğunun altını çizen işletmeciler, bölgedeki tesislere doğalgaz verilmesini talep etti. Büyük otellerde dökme gaz kullanıldığı, hattan akışın sağlanması halinde ise gider kalemlerinde de önemli bir azalma yaşanacağı kaydedildi.

Dökme gaz ile doğalgaz arasındaki maliyet farkının çok büyük olduğunu ve bir çok pansiyonun bunun için termal suları ısınmada kullanarak telef ettiğini belirten Adempira Termal Otel Genel Müdürü Recep Altuntaş, "Tesislerin çoğunda maliyeti düşük olduğu için kışın ısıtma için dökme doğal gaz kullanılıyor. Pamukkale'ye, Karahayıt'a doğal gaz geldiğinde maliyetler daha da düşecek. Şuan dökme gaz kullanılıyor. Dökme gazın maliyeti de hat üzerinden dağıtılan doğal gazdan daha yüksek. Aradaki maliyet farkı rekabet edilebilir bir fark değil. Bu ısıtma konusu dökme gazla değil de doğal gazla çözülürse termal su kullanımında da tasarruf oluşturur. İşletmeler ısınmada termal suyu kullanmayıp sadece turizmde, şifa havuzlarda kullanır ve böylelikle termal suyun kullanımından da büyük tasarruf oluşur. Bazı işletmeler termal suları kışın ısınma için kullanılıyor. Bu durumda termal suyu kullanımını arttırıyor. Termal sudan tasarruf etmek amacıyla Pamukkale ve Karahayıt Mahallelerine doğalgaz verilmeli. Termal suyu ısınmada genelde pansiyonlar kullanır. Büyük otellerde ortak havuzdan tüm misafirler şifalı termal sudan faydalanabiliyor ama pansiyonlarda bireysel kullanım olduğu için ısınmada da kullanmaları çok rahat" dedi.