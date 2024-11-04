Beyaz eşya devi zor durumda. 7 bin kişiyi işten atacak

Bosch, otomotiv endüstrisindeki kriz ve ekonomik durgunluğun etkisiyle zor bir dönemden geçiyor. Şirket, Almanya'daki 7 bin kişinin iş pozisyonunu yeniden gözden geçirerek ek işten çıkarma planları yapıyor.

2023 yılında 92 milyar Euro gelir elde eden Bosch, 2024 için bu rakamın altında kalmayı bekliyor. CEO Stefan Hartung, bu durumun işten çıkarmaları gündeme getirdiğini belirtti.

Otomotiv tedarik sektörü ve mobilite alanındaki ekonomik daralma, Bosch'un operasyonlarını olumsuz etkiliyor. Hartung, Almanya hükümetine ekonomik destek çağrısı yaparak, sanayiyi güçlendirmek için acil adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Şirket, çalışanlarının haftalık çalışma saatlerini 40’tan 35 saate indirme planı yapmış, bu durum ise mart ayında geniş çaplı protestolara yol açmıştı. Bosch, işten çıkarmaları en aza indirmek amacıyla bazı bölgelerde bu uygulamaları hafifletmeyi düşünüyor.

Ancak otomotiv tedarik ve beyaz eşya alanlarındaki tasarruf önlemleri devam ediyor. Bosch’un karşı karşıya olduğu bu zorlu süreç, yalnızca şirketin geleceği açısından değil, aynı zamanda sektördeki istihdam durumu açısından da kaygı verici. İşten çıkarmalar, çalışanların yanı sıra tedarik zinciri ve bölgesel ekonomiler üzerinde de olumsuz etkiler yaratabilir.

Bosch’un aldığı bu kararlar, yalnızca mali durumunu iyileştirmekle kalmayacak, aynı zamanda iş gücü piyasasında da önemli değişikliklere yol açacaktır. Ekonomik belirsizliklerin sürmesi halinde, şirketin daha fazla önlem alması ve istihdamı koruma stratejileri geliştirmesi gerekeceği aşikar. Bu bağlamda, Bosch'un ilerleyen dönemlerde nasıl bir yol izleyeceği ve hükümetle olan ilişkileri, sektördeki istikrar için kritik bir öneme sahip olacak.