‘Beyaz Magazin’ fark yaratıyor

Beyaz TV’nin yaz döneminin vazgeçilmez programı ‘Beyaz Magazin’, geçtiğimiz hafta başladı.

Sunuculuğunu Sinem Yıldız’ın yaptığı, Arto’nun renkli ve eğlenceli yorumlarıyla ekrana gelen program, hafta içi her gün saat 09.45’te izleyicisiyle buluşuyor. Yapımcılığını Beyaz TV Magazin Müdürü Uğur Kotan’ın üstlendiği program, magazin gündemine dair ünlüler dünyasından en son gelişmeleri ekranlara taşıyor. Sinem Yıldız’ın seviyeli sunumu, dikkat çeken analizleri; Arto’nun sözünü budaktan sakınmayan, dobra dobra yorumlarıyla ‘Beyaz Magazin’, yaz ekranlarında fırtınalar estiriyor. Her sabah, kahvaltımı yapıp çayımı keyifle yudumlarken ilgiyle izliyorum.

Uğur Kotan, magazine yön veren harika bir ekip kurmuş. Tebrik ediyorum. Alternatif arayanlara duyurulur.

Tan Taşçı’nın Küçük Hesaplar’ı

Tan Taşçı, 12 Eylül’de tamamı müzikseverler ile buluşturacağı ‘Sende De Benden Var’ albümünün 4. şarkısı ‘Küçük Hesaplar’ı TCTVL etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Tan Taşçı’ya, düzenlemesi Taner Günüç’e ait olan şarkıya İzzet Başlak’ın yönetmenliğinde Bodrum’da bir de klip çekildi. Tan Taşçı’nın karakteristik yorumu ve etkileyici söz dünyası ile modern prodüksiyon yaklaşımını buluşturan şarkı, albüme dair ipuçlarını genişletiyor.

Tan Taşçı, albümden daha önce ‘Yok Başka Hayalim’, ‘Bazı Gerçekler’ ve ‘Sokağından Geçmezdim’ eserlerini yayınlamıştı.

Bahçe Sineması’nda yaz başlıyor

KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe’de film geceleri her yıl açıkhavada, çimlerin üstünde lezzetli yiyecek ve içecek alternatifleri eşliğinde film izleyerek harika yaz akşamları geçirmek isteyen İstanbullular’ı ağırlıyor.

Yaz aylarının klasiği haline gelen KüçükÇiftlik Film Kulübü: Bahçe Sineması’nda beşinci sezon başlıyor. Yıldızların altında sinemanın büyülü dünyasının kapılarını aralayan KüçükÇiftlik Bahçe Sineması, özenle hazırlanmış 9 filmlik seçkisiyle hem sinefilleri hem de müzikseverleri mutlu edecek.

12 Ağustos’ta müzik dünyasının efsanevi isminin hayatına ışık tutan ‘Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez’ ile başlayacak olan gösterimler, yerli ve yabancı yapımların yer aldığı programıyla 11 Eylül’e kadar devam edecek.