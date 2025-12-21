Kentte deniz seviyesinden 2 bin 50 metre yükseklikteki Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi, etkili olan karla beyaza büründü. Güneşli havanın hakim olduğu Zigana’da kayak pistlerinin yanında karla kaplı orman, seyirlik manzaraya oluşturdu.

Profesyonel kayakçıların yanı sıra öğrenci grupları, aileler ile yabancı turistler kızak yaptı, kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Çocukların gönüllerince vakit geçirip, kar hasretini dindirdiği Zigana’da ortaya çıkan manzara dron kamerasıyla görüntülendi. Çevre illerden de hafta sonunu fırsat bilip, Zigana’ya akın edenler, horon oynayıp, halay çekerek eğlendi.

‘KIZAK YAPMAK HOŞUMA GİDİYOR’

Kızak yaparak karın keyfini çıkaran Somalili üniversite öğrencisi Abdullah Abraham, “İlk defa buradaki karı gördüm. Somali’ye kar yağmıyor o yüzden burayı çok seviyorum. Karda eğlenmek, kızak yapmak hoşuma gidiyor. Hem güneş hem de kar bir arada olunca güzel oluyor” ifadelerini kullandı.

‘BURANIN HAVASI BİR BAŞKA’

Hayrunnisa Keskin ise kayak yaparken keyif aldığını ifade ederek, “İlk defa kayak yapmaya geldim. Çok eğlenceliydi, yoruldum ama çok mutluyum. Ben Malatyalıyım, orada kar yağmıyor o yüzden buranın havası bir başka. Arkadaşlarımla geldim, bolca fotoğraf çekildik” diye konuştu.

‘HER ŞEY MÜTHİŞ’

Güzel havayı değerlendirdiklerini belirten Sudenaz Sali, “Hava çok güzel. Kayak pisti de güzel. Havanın güneşli olması da bizim için çok iyi oldu. Çok beğendik burayı, her şey müthiş duruyor” dedi.

‘YAKIN MESAFEDE GÜZEL BİR KAYAK MERKEZİ’

Seher Bilgin ise “Çok güzel bir yer. Hava soğuk olsa da değişik oluyor. Adanalıyım, ailecek eğlenmeye geldik. Trabzon merkezinden 45 dakikada gelinebilen, yakın ve güzel bir kayak merkezi bu yüzden de avantajlı oluyor” dedi.