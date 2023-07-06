Beyaz saça veda mı etmek istiyorsunuz

Beyazlayan saç bazıları için kabus. Peki, evde bu sorunu nasıl çözebiliriz? İşte yanıtı….

Beyaz saça veda mı etmek istiyorsunuz

Bazen genetik bazen de dış etkenlerle görülebilen beyaz saçlar kadın ve erkeklerin rahatsız olduğu konular arasında. Toplumda yaşlanmanın belirtisi olarak algılanan beyaz saçlar, boyansa dahi inatla çıkmaya devam ediyor.

DOĞAL ÇÖZÜM

Peki beyaz saçlara doğal bir çözüm var mı? Beyaz saç tellerinden nasıl kurtulabiliriz? İşte bu noktada karşımıza doğanın iki mucizesi çıkıyor: Hindistan cevizi yağı ve limon.

Hindistan cevizi yağı son yıllarda saç bakımında oldukça tercih ediliyor. Bu doğal, tropikal harikası, saçın ve saç derisini besleyen ve koruyan E vitamini ve yağ asitleri ile doludur. Hindistan cevizi yağı, saç köklerinin içindeki sebumun temizlenmesine yardımcı olur, bu da saçınızın genel olarak daha sağlıklı görünmesini sağlar.

Saç derisine uygulanan limon ise öte yandan kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı olarak, saç derisine oksijen gitmesine yardımcı olur. Böylelikle saç dökülmesini önleyerek, saçlarınızın gürleşmesine yardımcı olur. Peki beyaz saçlar için Hindistan cevizi yağı ve limonu nasıl kullanmalıyız?

İŞTE O TARİF

Hindistan cevizi yağı ve limon suyu kürünü saçınızı boyadıktan sonra uygulamanız gerekiyor böylece saç beyazlarınızın oluşması normalden daha uzun sürecektir.

Bu karışımı haftada 2 kez uygulamanız yeterli olacaktır.

HAZIRLANIŞI
Malzemeleri bir kapta karıştırın ve saç boyası uygular gibi saçınıza uygulayın. Karışımı saç diplerinden başlayarak saç uçlarına doğru masaj yaprak yedirin. Kürü uyguladıktan sonra 30 dakika boyunca bekleyin ardından saçınızı durulayın.

MALZEMELER
2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 yemek kaşığı limon suyu

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