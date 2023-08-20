Beyaz saçlar nasıl kapanır? Beyaz saçları kapatan doğal yöntemler neler?

Saçlar yaşa bağlı olarak çeşitli nedenlerden ötürü zamanla beyazlaşmaktadır. Beyaz saç tellerini saç boyasıyla kapatmak istemeyen kişiler doğal yöntemlerle beyaz saçlarını kapatmak istiyor. Peki, beyaz saçlar nasıl kapanır? Beyaz saçları kapatan doğal yöntemler neler?

Beyaz saçlar nasıl kapanır? Beyaz saçları kapatan doğal yöntemler neler?

Beyaz saçları kapatmak için boya gibi kimyasal içeren işlemler yerine doğal yöntemlerle beyaz saçları kapatmak mümkün. İnternette sıkça rastladığımız bazı doğal yöntemleri sizler için derledik. Peki, beyaz saçlar nasıl kapanır? Beyaz saçları kapatan doğal yöntemler neler?

Saçların beyazlaması yaşlanmaya bağlı olarak doğal bir süreç olarak kabul edilir. Ancak beyaz saç tellerine genç yaşlarda da çok sık karşılaşabilirsiniz. Saç beyazlaması zamanla saç köklerinin pigment hücrelerini kaybetmesiyle ortaya çıkmaya başlar.

Düzensiz yaşam ve yetersiz beslenme, stres gibi faktörler de saçların erken beyazlamasına yol açar. Beyaz saçlardan şikayetçi olanlar genellikle bunu tamamen çözmenin yollarını arıyor.

SAÇLAR NEDEN BEYAZLAR?

İnsan vücudunda cildin tamamına yayılan milyonlarca saç kökü veya küçük keseler bulunur. Folikül adı verilen bu kökler, melanin içeren pigment hücreleri üretir. Saç beyazlaması zamanla saç köklerinin pigment hücrelerini kaybetmesiyle ortaya çıkmaya başlar.

Doğal süreçte vücut tarafından üretilen melanin, saç tabakasında birikir ve saçların kızıl, kahverengi, sarı veya siyah parlamasını sağlar. Yaşlandıkça, saç hücreleri daha az melanin üretir.

Melanin pigmenti yeterince üretilmediğinde saçlar beyazlamaya başlar. Yani beyaz saçlar yaşlanmanın doğal bir sürecini olarak kabul edilir.

Saçlarınızın beyazlama süreci tamamen genetiğinizle ilgilidir. Bazı insanlar gri saçları 20'li yaşlarında fark ederken bazıları ise 40'lı yaşlarda bile çok az beyaz saç teline sahiptir. Genellikle saçlar 30'lu yaşlar itibarıyla beyazlamaya başlar.

Genetik faktörlerin dışında saçların beyazlamasına sebep olan pek çok etken vardır. Stres, , hormon dalgalanmaları ve metabolik bozukluklar, düzensiz beslenme ve vitamin eksikliği de saçlarınızın erken beyazlamasına yol açar.

Saç sağlığı doğrudan tükettiğiniz besinlerle ilgilidir. Vitamin ve mineral kaynağı besinler tüketerek saçların erken beyazlamasını durdurabilirsiniz.

BEYAZ SAÇLARI KAPATAN DOĞAL YÖNTEMLER NELER?

Kına kullanabilirsiniz. Bir macun oluşturmak için kına tozunu sıcak suyla karıştırın. Saçınıza uygulayın ve birkaç saat bekletin. Su ile durulayın. Kına saçınıza kırmızımsı-turuncu bir renk verebilir.

Havuç suyu kullanabilirsiniz. Birkaç havucu kaynatın ve suyunu soğumaya bırakın. Saçınıza uygulayın ve bir saat bekletin. Su ile durulayın. Havuç suyu saçınıza kırmızımsı-turuncu bir renk verebilir.

Pancar suyu kullanabilirsiniz. Birkaç pancarı kaynatın ve suyunu soğumaya bırakın. Saçınıza uygulayın ve bir saat bekletin. Su ile durulayın. Pancar suyu saçınıza kırmızımsı mor bir ton verebilir.

Ravent kullanabilirsiniz. Ravent köklerini suda kaynatın ve soğumaya bırakın. Saçınıza uygulayın ve bir saat bekletin. Su ile durulayın. Ravent saçınıza kırmızımsı kahverengi bir renk verebilir.

Papatya kullanabilirsiniz. Güçlü bir papatya çayı demleyin ve soğumaya bırakın. Saçınıza uygulayın ve bir saat bekletin. Su ile durulayın. Papatya saçınıza açık sarı bir renk verebilir.

Öne Çıkanlar
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Son Haberler
Diyarbakır'da palayla saldırı: 1 ölü, 1 yaralı Güncel
Diyarbakır'da palayla saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Türkiye’de serbest bırakılan İsrailli uyuşturucu kaçakçısı ülkesinde böyle karşılandı Dünya
Türkiye’de serbest bırakılan İsrailli uyuşturucu kaçakçısı ülkesinde böyle karşılandı
Şener Şen torunuyla birlikte ilk defa poz verdi Magazin
Şener Şen torunuyla birlikte ilk defa poz verdi
Klimada 'sıcaktan ölme' riski. Ezberleri bozacak araştırma Dünya
Klimada 'sıcaktan ölme' riski. Ezberleri bozacak araştırma
Ahmet İbanoğlu'ndan hakem açıklaması. Atamaların nasıl olacağını yanıtladı Spor
Ahmet İbanoğlu'ndan hakem açıklaması. Atamaların nasıl olacağını yanıtladı
CHP'li Gürsel Tekin'den Ali Babacan'a canlı yayında sert sözler: Yazıklar olsun Güncel
CHP'li Gürsel Tekin'den Ali Babacan'a canlı yayında sert sözler: Yazıklar olsun
İstanbul’da vale cinayeti. Dehşet dolu dakikalar güvenlik kamerasında Güncel
İstanbul’da vale cinayeti. Dehşet dolu dakikalar güvenlik kamerasında