Beyaz saçları kapatmak için boya gibi kimyasal içeren işlemler yerine doğal yöntemlerle beyaz saçları kapatmak mümkün. İnternette sıkça rastladığımız bazı doğal yöntemleri sizler için derledik. Peki, beyaz saçlar nasıl kapanır? Beyaz saçları kapatan doğal yöntemler neler?

Saçların beyazlaması yaşlanmaya bağlı olarak doğal bir süreç olarak kabul edilir. Ancak beyaz saç tellerine genç yaşlarda da çok sık karşılaşabilirsiniz. Saç beyazlaması zamanla saç köklerinin pigment hücrelerini kaybetmesiyle ortaya çıkmaya başlar.

Düzensiz yaşam ve yetersiz beslenme, stres gibi faktörler de saçların erken beyazlamasına yol açar. Beyaz saçlardan şikayetçi olanlar genellikle bunu tamamen çözmenin yollarını arıyor.

SAÇLAR NEDEN BEYAZLAR?

İnsan vücudunda cildin tamamına yayılan milyonlarca saç kökü veya küçük keseler bulunur. Folikül adı verilen bu kökler, melanin içeren pigment hücreleri üretir. Saç beyazlaması zamanla saç köklerinin pigment hücrelerini kaybetmesiyle ortaya çıkmaya başlar.

Doğal süreçte vücut tarafından üretilen melanin, saç tabakasında birikir ve saçların kızıl, kahverengi, sarı veya siyah parlamasını sağlar. Yaşlandıkça, saç hücreleri daha az melanin üretir.

Melanin pigmenti yeterince üretilmediğinde saçlar beyazlamaya başlar. Yani beyaz saçlar yaşlanmanın doğal bir sürecini olarak kabul edilir.

Saçlarınızın beyazlama süreci tamamen genetiğinizle ilgilidir. Bazı insanlar gri saçları 20'li yaşlarında fark ederken bazıları ise 40'lı yaşlarda bile çok az beyaz saç teline sahiptir. Genellikle saçlar 30'lu yaşlar itibarıyla beyazlamaya başlar.

Genetik faktörlerin dışında saçların beyazlamasına sebep olan pek çok etken vardır. Stres, , hormon dalgalanmaları ve metabolik bozukluklar, düzensiz beslenme ve vitamin eksikliği de saçlarınızın erken beyazlamasına yol açar.

Saç sağlığı doğrudan tükettiğiniz besinlerle ilgilidir. Vitamin ve mineral kaynağı besinler tüketerek saçların erken beyazlamasını durdurabilirsiniz.

BEYAZ SAÇLARI KAPATAN DOĞAL YÖNTEMLER NELER?

Kına kullanabilirsiniz. Bir macun oluşturmak için kına tozunu sıcak suyla karıştırın. Saçınıza uygulayın ve birkaç saat bekletin. Su ile durulayın. Kına saçınıza kırmızımsı-turuncu bir renk verebilir.

Havuç suyu kullanabilirsiniz. Birkaç havucu kaynatın ve suyunu soğumaya bırakın. Saçınıza uygulayın ve bir saat bekletin. Su ile durulayın. Havuç suyu saçınıza kırmızımsı-turuncu bir renk verebilir.

Pancar suyu kullanabilirsiniz. Birkaç pancarı kaynatın ve suyunu soğumaya bırakın. Saçınıza uygulayın ve bir saat bekletin. Su ile durulayın. Pancar suyu saçınıza kırmızımsı mor bir ton verebilir.

Ravent kullanabilirsiniz. Ravent köklerini suda kaynatın ve soğumaya bırakın. Saçınıza uygulayın ve bir saat bekletin. Su ile durulayın. Ravent saçınıza kırmızımsı kahverengi bir renk verebilir.

Papatya kullanabilirsiniz. Güçlü bir papatya çayı demleyin ve soğumaya bırakın. Saçınıza uygulayın ve bir saat bekletin. Su ile durulayın. Papatya saçınıza açık sarı bir renk verebilir.