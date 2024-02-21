Beyaz saçlar yaşa bağlı değil. Eskiden daha çok yaşlı insanlarda görülen beyaz saçlar, şimdi her yaşta insanlarda ortaya çıkıyor. Kimi 18 yaşında, kimi 40 yaşında beyaz saçlarla karşılaşıyor.

Beyaz saçlar kadın erkek ayırt etmeksizin her yaş grubunun sorunu haline geldi ama sadece iki malzemeyle hazırlayabileceğiniz harika karışımla beyaz saçlara elveda diyebilirsiniz.

Bazen genetik bazen de dış faktörlerle oluşan beyaz saçlar kadın ve erkeklerin hoşuna gitmeyen konular arasında. Toplumda yaşlılık işareti olarak görülen beyaz saçlar, boyanmasına rağmen inatla çıkmaya devam ediyor.

DOĞAL ÇÖZÜM

Peki beyaz saçlara doğal bir çözüm yok mu? Beyaz saçlardan nasıl kurtulabiliriz? İşte bu noktada doğanın iki mucizesi devreye giriyor: Hindistan cevizi yağı ve limon. Hindistan cevizi yağı son zamanlarda saç bakımında çok kullanılıyor. Bu doğal, tropikal mucize, saçın ve saç derisini besleyen ve koruyan E vitamini ve yağ asitleri ile doludur.

Hindistan cevizi yağı, saç köklerindeki sebumu temizler, bu da saçınızın daha sağlıklı görünmesine katkı sağlar. Saç derisine sürülen limon ise kan akışını hızlandırarak, saç derisine oksijen ulaşmasına yardımcı olur. Böylece saç dökülmesini engelleyerek, saçlarınızın gürleşmesine katkı sağlar. Peki beyaz saçlar için Hindistan cevizi yağı ve limonu nasıl kullanmalıyız?

KÜRÜN TARİFİ

Hindistan cevizi yağı ve limon suyu kürünü saçınızı boyadıktan sonra yapmanız gerekiyor böylece saç beyazlarınızın çıkması normalden daha geç olacaktır. Bu karışımı haftada 2 kez yapmanız yeterli olacaktır.

MALZEMELERİ

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı 1 yemek kaşığı limon suyu HAZIRLANIŞI Malzemeleri bir kapta karıştırın ve saç boyası gibi saçınıza sürün. Karışımı saç diplerinden başlayarak saç uçlarına doğru masaj yaparak yedirin. Kürü yaptıktan sonra 30 dakika kadar bekleyin sonra saçınızı yıkayın.



