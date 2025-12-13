Japonya'daki yeni bir araştırma, beyazlaşan saçların vücudun melanoma adlı ölümcül cilt kanserine karşı savunma mekanizmasını yansıtabileceğini ortaya koydu.

Fare deneyleri, hasarlı kök hücrelerin ortadan kaldırılmasının kanser riskini azalttığını gösterdi. Tokyo Üniversitesi araştırmacıları, saç pigmentinden sorumlu melanosit kök hücrelerinin (McSC) DNA hasarına nasıl tepki verdiğini inceledi.

Çalışma, Nature Cell Biology dergisinde yayımlandı ve hücrelerin stres altında iki zıt yola girebildiğini buldu.

Profesör Emi K. Nishimura liderliğindeki ekip, belirli DNA hasarlarında hücrelerin "seno-diferansiyasyon" adlı süreçle olgunlaşıp kaybolduğunu tespit etti. Bu, p53-p21 yoluyla tetiklenerek kök hücre rezervlerini tüketiyor ve saçların beyazlaşmasına neden oluyordu. Ancak aynı zamanda potansiyel kanserli hücreleri ortadan kaldırarak melanoma riskini düşürüyordu.

Yardımcı araştırmacı Yasuaki Mohri, bulguların saç beyazlaşmasını melanoma ile bağlantılı kıldığını belirtti ve "Bu, kök hücrelerin stres yanıtlarının zıt sonuçları olarak yaşlanma ve kanseri yeniden çerçeveliyor" dedi.

Araştırma, karsinojenlere maruziyetin bu koruyucu yolu atlayarak hücrelerin çoğalmasına izin verdiğini de gösterdi.

Harvard Tıp Fakültesi melanoma uzmanı David Fisher, benzer mekanizmaların insanlarda da olabileceğini ifade etti ve hasarlı hücrelerin temizlenmesinin kanser önleyici bir rol oynayabileceğini vurguladı. Ancak uzmanlar, beyaz saçların doğrudan kanseri önlemediği uyarısında bulundu. Bu yalnızca vücudun doğal bir savunma işareti olabilirdi.

Çalışma, yaşlanma ile kanser arasındaki bağlantıya yeni bir bakış açısı getirdi ve gelecekte kök hücre yollarını hedefleyen tedavilere kapı açabileceği değerlendirildi.