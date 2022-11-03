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Beyaz Saray, eski Pakistan Başbakanı Han'a yönelik saldırıyı kınadı

Beyaz Saray, eski Pakistan Başbakanı İmran Han ve destekçilerine yapılan saldırıyı kınayarak Han'a, acil şifalar diledi ve sağduyu çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 21:01
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Beyaz Saray, eski Pakistan Başbakanı Han'a yönelik saldırıyı kınadı

Beyaz Saray, eski Pakistan Başbakanı Han'a yönelik saldırıyı kınadı
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Başkan Joe Biden'ın Nevada ziyaretine eşlik eden gazetecilere, uçakta açıklama yaptı.

Jean-Pierre, eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin "ABD, İmran Han ve destekçilerine yapılan saldırıyı kınıyor ve yaralılara acil şifalar diliyor. Siyasette şiddete yer yoktur." ifadesini kullandı.

Sözcü Jean-Pierre, ülkedeki tüm taraflara sağduyu çağrısında bulundu. Eski Pakistan Başbakanı Han, Pencap eyaletine bağlı Vezirabad şehrinde, konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda hafif yaralanmıştı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

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