Beyaz Saray, Musk'ın hükümet kararlarında etkisi olmadığını açıkladı

Beyaz Saray İdari İşler Ofisi Direktörü Joshua Fisher, ABD'li milyarder Elon Musk'ın Başkan Donald

Bazı Demokrat yetkililerin Musk ve Hükümet Verimliliği Departmanına (DOGE) karşı açtığı davaya bakan Yargıç Tanya Chutkan'ın talebi üzerine Fisher, Musk'ın hükümetteki rolüne ilişkin mahkemeye dosya sundu.

Musk'ın "ABD başkanına kıdemli danışmanlık" yaptığı belirtilen mahkeme dosyasında, "Diğer tüm kıdemli Beyaz Saray danışmanları gibi Musk'ın da kendi başına hükümet adına karar almak için resmi veya fiili yetkisi bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Dosyada, Musk'ın DOGE'nin çalışanı olarak görev yapmadığı, resmiyette Beyaz Saray'a bağlı olarak çalıştığı detayı vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Kasım'da iş insanı Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin DOGE'yi yöneteceğini açıklamıştı.