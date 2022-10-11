Beyaz Saray: Putin'in nükleeri seçtiğine ilişkin bir emare yok

Kirby, Zoom üzerinden düzenlediği toplantıda, gazetecileri dış politika konusunda bilgilendirdi, soruları yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna savaşında nükleer silah kullanıp kullanmayacağına ilişkin bir soruya Kirby, "Putin'in Ukrayna'da nükleer silahlar ya da diğer kitle imha silahlarını kullanmaya yönelik bir karar verdiğine ilişkin elimizde bir emare yok." dedi.

Kirby, Rusya'nın bu konuda herhangi bir hazırlığı olmadığını da belirterek, ABD'nin şu anda stratejik nükleer duruşunu değiştirmesini gerektirecek bir durum olmadığını ifade etti.

Hiç kimsenin "nükleer tansiyonun" tırmanmasını istemeyeceğini söyleyen Kirby, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik hava savunma desteğini de sürdüreceğini kaydetti.

Biden'ın "nükleer" açıklaması dikkati çekmişti

Biden, 6 Ekim'de katıldığı bir bağış etkinliğinde, "Putin'in savaştan çıkış yolunu anlamaya çalıştığını" belirterek, Rus liderin taktik nükleer, biyolojik veya kimyasal silahlar kullanmaktan bahsettiğinde şaka yapmadığını düşünme nedenini "ordusunun önemli ölçüde düşük performans göstermesine" bağlamıştı.

Biden, "Eğer işler bu şekilde gitmeye devam ederse Küba Füze Krizi'nden bu yana ilk kez nükleer silahların kullanımına yönelik doğrudan bir tehdit var. Kennedy ve Küba Füze Krizi'nden bu yana Armageddon ihtimaliyle karşı karşıya kalmadık." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray ise Biden'ın bu açıklamayı Putin'in nükleer söylemine cevaben yaptığını, yeni bir istihbarata istinaden bu cümleleri sarf etmediğini bildirmişti.