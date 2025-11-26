Kristi Noem paylaşımında başka ayrıntıya yer vermezken, Washington polisi Beyaz Saray'a bir blok uzaklıkta bir silahlı saldırı gerçekleştiğini ifade etti.

Washington Polis Departmanı ise ayrı bir açıklamada, bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Öte yandan Ronald Reagan Havaalanında uçuşlar güvenlik gerekçesiyle askıya alındı.

Beyaz Saray güvenlik gerekçesiyle kapatılırken ABD Başkanı Trump'tan ilk açıklama geldi.

Trump'ın kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

'ÇOK AĞIR BİR BEDEL ÖDEYECEK'

Şu an iki farklı hastanede tedavi gören iki Ulusal Muhafızımızı vurup ağır yaralayan hayvanın kendisi de ağır yaralı durumda. Ancak yine de çok ağır bir bedel ödeyecek. Tanrı Büyük Ulusal Muhafızlarımızı ve bütün Ordu ve Kolluk kuvvetlerimizi kutsasın. Ben, Birleşik Devletler’in Başkanı ve Başkanlık Ofisi’yle ilişkili herkes sizin yanınızdayız.

MUHAFIZLARIN DURUMU KRİTİK

İlk olarak öldüğü açıklanan 2 Ulusal Muhafız askerinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

YÜZLERCE ASKER BEYAZ SARAY'A SEVK EDİLDİ

Savunma Bakanı Hegseth, Trump'ın 500 ek Ulusal Muhafız talimatını duyurdu.

Hegseth'in açıklaması şöyle:

Başkan benden Washington DC'ye 500 Ulusal Muhafız askeri görevlendirmemi istedi. Birileri Ulusal Muhafızları hedef almaya karar verdi. Bu bizim azmimizi sadece güçlendirir. Asla geri adım atmayacağız. Başkentimizi, şehirlerimizi koruma altına alacağız.