Beyaz Saray tarih verdi: Rusya Ukrayna savaşı bitiyor mu?

Düzenleme: Kaynak: DHA
Beyaz Saray tarih verdi: Rusya Ukrayna savaşı bitiyor mu?

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için bu hafta bir anlaşma sağlayabileceğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Washington'da düzenlenen ‘Muhafazakar Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı'nın dönüşünde Beyaz Saray'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

beyaz-saray-sozcusu-rusya-ukrayna-savas-580580-171832.jpg

Leavitt, Trump ile ekibinin Rusya ve Ukrayna taraflarıyla savaşın son bulmasına yönelik müzakereleri sürdürme amacında olduklarını vurgulayarak, bu hafta içinde savaşın bitmesine yönelik bir anlaşmaya varılabileceğini kaydetti.

Trump'ın savaşı bitirmek konusunda kendinden emin olduğunu bildiren Leavitt, olası anlaşmanın ABD'nin harcamalarını telafi edebileceğini, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve Ukrayna'nın yeniden inşası için önemli olduğunu aktardı.

Son Haberler
Galatasaray Fenerbahçe'ye hazır
Galatasaray Fenerbahçe'ye hazır
AKP kongresinde hediye! CHP'li isim küplere bindi
AKP kongresinde hediye! CHP'li isim küplere bindi
Avlanmaya gitti. 12 yaşındaki oğlunu canından etti
Avlanmaya gitti. 12 yaşındaki oğlunu canından etti
Stanimir Stoilov oyuncularını eleştirdi
Stanimir Stoilov oyuncularını eleştirdi
Erzurum'da ilginç görüntü
Erzurum'da ilginç görüntü