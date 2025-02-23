Beyaz Saray tarih verdi: Rusya Ukrayna savaşı bitiyor mu?

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Washington'da düzenlenen ‘Muhafazakar Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı'nın dönüşünde Beyaz Saray'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Leavitt, Trump ile ekibinin Rusya ve Ukrayna taraflarıyla savaşın son bulmasına yönelik müzakereleri sürdürme amacında olduklarını vurgulayarak, bu hafta içinde savaşın bitmesine yönelik bir anlaşmaya varılabileceğini kaydetti.

Trump'ın savaşı bitirmek konusunda kendinden emin olduğunu bildiren Leavitt, olası anlaşmanın ABD'nin harcamalarını telafi edebileceğini, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve Ukrayna'nın yeniden inşası için önemli olduğunu aktardı.