Beyaz Saray'da heykel krizi: Donald Trump ve Jeffrey Epstein yakınlığı tekrardan gündem oldu

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Ulusal Park'ın doğu ucuna kimliği meçhul kişiler tarafından dikilen bir heykel ülke gündemine bomba gibi düştü. Başkan Donald J. Trump ile 2019'da intihar eden cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein'ı neşeyle el ele vermiş vaziyette tasvir eden heykel, siyaset ve sanat camialarında yeni bir tartışmayı başlattı.

"EN YAKIN DOST"UN ANISINA

"Sonsuza Kadar En İyi Dostlar" adı verilen heykelde Trump ve Epstein, sırtlarında gülen ifadelerle, el ele tutuşmuş ve bir tür mutluluk ifadesi olarak tek ayaklarını havaya kaldırmış halde görülüyor. Heykelin kaidesine iliştirilen plakaların birinde "Başkan Donald J. Trump ve onun en yakın dostu Jeffrey Epstein arasındaki uzun soluklu bağı kutluyoruz" anlamına gelen ifadeler yer alıyor.

Ulusal Park yetkilileri isimlerini açıklamadığı faillerin heykelin dikimi hakkında gerekli izinleri aldıklarını ve heykelin pazar akşamına kadar bulunduğu yerde bulunacağını açıkladı.

BEYAZ SARAY'DAN SERT TEPKİ

Beyaz Saray'ın heykele yönelik tepkisi gecikmedi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Liberaller paralarını nasıl istiyorlarsa öyle harcamakta elbette özgürdür; fakat, Epstein'ın Donald Trump'ı tanıması haber değeri taşımıyor. Zira Donald Trump onu bulunduğu kulüpten sapık olduğu için vaktiyle kovdu" ifadeleri kullanıldı.

TRUMP - EPSTEİN İLİŞKİSİNE DAİR SORU İŞARETLERİ SÜRÜYOR

Heykel, Başkan Trump'ın Epstein ile olan geçmiş ilişkisine dair küllenen tartışmaları yeniden alevlendirdi. Trump, temmuz ayında yaptığı açıklamalarda, Epstein'ın Mar-a-Lago bünyesinde çalışan genç kadınları "istismar" ettiğini için dostluğunu bitirdiğini beyan ederek, Beyaz Saray ise daha önce Epstein'ın "sapık" olduğu gerekçesiyle kulüpten uzaklaştırıldığı açıklamasıyla tenakuza düşmüştü. Trump ise söz konusu iki açıklamayı "aynı şey" olarak nitelendirerek "yersiz tartışmalara" dahil olmayacağını söyledi.

Trump’ın Epstein’e gönderdiği müstehcen içerikli mektup paylaşıldı

Epstein ile Trump'ın arasındaki ilişki bir süredir Beyaz Saray başta olmak üzere ABD kamuoyunu meşgul ediyor. Demokratlar, Epstein'ın malikanesinde Trump'a atfedilen bir doğum günü mesajının da bulunduğu belgeleri Kongre'de kamuoyuyla paylaşmış, Trump ise söz konusu mektubun "tamamen sahte" olduğu iddiasıyla hukuk yoluna başvurmuştu. Epstein'ın suç ortağı olarak tanınan Ghislaine Maxwell'in, Kongre'de ifade vermek için dokunulmazlık ve af talebinde bulunması da kamuoyunun büyük bir kesiminde "Trump korkusu" olarak yorumlanmıştı.

Epstein skandalında yeni gelişme!

Heykelin, Trump muhalifi olduğu belirtilen ve daha önceleri de benzer enstalasyonlar yapan isimi açıklanmayan bir grup tarafından yapıldığı düşünülüyor.

Heykel, ABD Başkanı Trump'ın, zamanında "sosyetik finansör" olarak andığı Epstein'la olan bağlantısına dair kamuoyundaki soru ve kuşkuların, ikinci döneminde de devam edeceğinin göstergesi olarak kabul ediliyor.

