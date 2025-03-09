Beyaz Saray'da silah sesleri! Çatışma çıktı, ajanlar devreye girdi

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Beyaz Saray’ın batı kanadı yakınlarında silahlı bir kişi Gizli Servis (Secret Service) ajanları tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Şüphelinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Olay, Beyaz Saray'ın bitişiğindeki Eisenhower Yönetim Ofisi Binası yakınında meydana geldi.

Yerel polis, “intihar eğilimli” olduğu belirlenen bir kişiyi takip ederek Gizli Servis'i bilgilendirdi.

Indiana'dan Washington D.C.'ye gelmiş olabileceği düşünülen şüphelinin aracını park ettikten sonra Beyaz Saray çevresinde silahla yürüdüğü tespit edildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre şüpheli, Pennsylvania Caddesi'ne doğru yürürken ajanlar tarafından durduruldu. Ancak ajanlara silah doğrultunca çatışma çıktı. Gizli Servis ajanları ateş açarak şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Yaralanan şüpheli hastaneye kaldırıldı, durumu ise bilinmiyor.

Olayın nedeni ve şüphelinin kimliği henüz açıklanmadı. ABD Başkanı Donald Trump, olay sırasında Florida'daydı.