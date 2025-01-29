Beyaz Saray'dan açıklama: 23 Ocak’ta New York’ta yaşa dışı göçmenlere karşı operasyonda bir Türk vatandaşı da tutuklandı

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, ilk basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump’ın yasa dışı göç ile mücadelede attığı adımları sıraladı. Leavitt, 23 Ocak’ta New York’ta ABD’ye yasadışı yollardan giren terör şüphelisi bir Türk vatandaşının da tutuklandığını söyledi.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, ilk basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump’ın yasa dışı göç ile mücadelede attığı adımlardan övgü ile bahsetti. ABD Başkanı’nın göreve başlamasından bu yana çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunan çok sayıda göçmenin tutuklandığını belirten Leavitt, 23 Ocak’ta New York’ta ABD’ye yasa dışı yollardan giren terör şüphelisi bir Türk vatandaşının da tutuklandığını söyledi. Leavitt, tutuklanan Türk uyruklu göçmenin kimliği ve durumuna ilişkin detay vermedi.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’ne göre (ICE) göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasından bu yana başlayan son operasyonlarda bin yüzden fazla belgesiz göçmen tutuklandı. Leavitt yakalanan göçmenlerin yaklaşık yarısının sabıka kaydı olmadığına dair haberlere ilişkin bir soruya, ABD’ye yasa dışı giriş yapmalarının “tanım gereği onları bir suçlu yaptığını” söyledi.

BEYAZ SARAY’IN "'MEDYA DEVRİMİ''

Leavitt, Beyaz Saray’ın brifing odasını sosyal medya fenomenleri ve bağımsız gazeteciler de dahil olmak üzere yeni medya unsurlarına açacağını ve bu bağlamda akreditasyon protokolünü geliştirdiklerini açıkladı. Leavitt, bunun ABD Başkanı’nın medyaya "'’devrimci yaklaşımının'" bir parçası olduğunu ifade etti. Leavitt "Başkan (Trump) ve ailesi hakkında, bu ülkedeki birçok geleneksel medya organı tarafından yayılan yalanların olduğunu biliyoruz ve bunu kabul etmeyeceğiz" dedi.

Beyaz Sarayı'ın 27 yaşındaki Basın Sekreteri Karoline Leavitt, federal hibe fonlarının ani bir şekilde dondurulmasının sosyal güvenlik ve sağlık gibi hizmetleri etkilemeyeceğini savunarak, "'yasa dışı çeşitlilik ve kapsayıcılık programları ve vergi mükelleflerinin paralarının israfı''’ olarak tanımladığı girişimleri hedef alacağını belirtti.