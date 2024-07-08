Beyaz Saray'dan Biden'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Parkinson tedavisi gördüğüne ilişkin haberlerin gerçek olmadığını açıkladı.

ABD basını hareket bozuklukları konusunda uzman Nörolog Dr. Kevin Cannard'ın geçtiğimiz aylarda 8 kez Biden'ı ziyaret ettiğini yazdı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise basın toplantısı yaparak bu iddiaları yalanladı. Jean-Pierre herkesin mahremiyetine saygı göstermek istediğini belirterek Biden'ın yıllık fiziksel kontrollerini ile bağlantılı olarak 3 kez bir nöroloğa göründüğünü ve ancak Biden'ın Parkinson tedavisi görmediğini söyledi.