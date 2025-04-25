Beyaz Saray'dan dikkat çeken '1915' açıklaması

Kaynak: İHA
Beyaz Saray'dan dikkat çeken '1915' açıklaması

Beyaz Saray tarafından her yıl büyük tartışmalara neden olan 1915 olayları için açıklama yaptı. ABD, olaylara yönelik Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray, 24 Nisan 1915 olaylarının yıl dönümünde yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 1915 olayları için Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesi kullanılarak, "Bugün Meds Yeghern'i anıyor ve 20. yüzyılın en kötü felaketlerinden birinde acı çeken o harika ruhların anılarını onurlandırıyoruz" denildi.

"TRAJEDİLER KARŞISINDAKİ GÜCÜ VE DİRENCİ"

Açıklamada, "Bugün, Ermeni halkının trajediler karşısındaki gücüne ve direncine tanıklık ediyoruz. Aralarında madalyalı askerler, ünlü şovmenler, tanınmış mimarlar ve başarılı iş insanlarının da bulunduğu çok sayıda Ermeni, zengin kültürlerini kıyılarımıza taşıdığı ve ülkemize çok şey kattığı için şanslıyız" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin dini özgürlüklerin ve savunmasız azınlıkların korunması konusunda kararlılığını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, "Ermenistan ile stratejik ortaklığımızı sürdürmeyi ve bölgesel istikrarı korumayı dört gözle bekliyoruz" denildi.

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