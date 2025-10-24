Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro için "dengesiz lider" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt düzenlediği basın toplantısında, Karayipler bölgesi ve Pasifik Okyanusu'nda son haftalarda yaşanan hareketlilik ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla bazı teknelere yapılan saldırılara değindi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı'nın "gerginliğin azaltılmasına yanaşmadığı"nı savunan Leavitt, Petro'yu "dengesiz lider" olarak niteledi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu hedef alarak, "O bir haydut ve kötü bir adam. Çok fazla uyuşturucu üretiyor. Bugün itibarıyla Kolombiya'ya yapılan tüm ödemeleri durdurduk." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Pasifik Okyanusu'nda hareket halindeki motorlu bir teknenin, uluslararası sularda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla düzenlenen saldırı sonucu alevler içinde suya gömüldüğü görüntülere yer vermişti. Hegseth, "ölümcül saldırı"nın, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla yapıldığını bildirmişti.

ABD ordusunun son zamanlarda, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesi ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, "yargısız infaz" tartışmalarına yol açmıştı.