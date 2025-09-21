Beyaz Saray’dan vize açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, yüksek vasıflı işçilere verilen "H-1B" çalışma vizesi için şirketlerin 100 bin dolar ödemesini öngören kararnameyi imzalamıştı. Dün imzalanan kararname ABD'deki şirketler arasında endişeye neden oldu. Şirketlerin çalışanlarına ülkeden ayrılmama çağrısı yapmasının ardından Beyaz Saray bugün açıklama yaparak konuya açıklık getirdi. Beyaz Saray açıklamasında, yarın yürürlüğe girecek olan karardan ülkeye yeniden giriş yapan geçerli vize sahiplerinin etkilenmeyeceğini duyurdu. "H-1B" çalışma vizesi için şirketlerin 100 bin dolar ödenmesi kararı yeni başvuru sahipleri için geçerli olacağı aktarıldı. Adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisi, "Bu tek seferlik bir ödeme. Sadece yeni vizeler için geçerlidir, yenilemeler veya mevcut vize sahipleri için geçerli değildir." ifadesini kullandı.

HİNDİSTAN'DAN TEPKİ



Trump'ın kararına sert tepki Hindistan'dan geldi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklamada, talep edilen ücretin ailelere verdiği zarar nedeniyle "insani sonuçları" olacağı uyarısı yapıldı. Açıklamada, vasıflı işçilerin değişiminin her iki ülkeye de büyük katkı sağladığı belirtilerek "Bu nedenle politika yapıcılar, iki ülke arasındaki güçlü insan ilişkileri de dahil karşılıklı yararları dikkate alarak son adımları değerlendirecekler" denildi.

ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi, 2024 yılında yaklaşık 400 bin H-1B vizesinin onaylandığını açıklarken bunlardan yaklaşık 260 binin yenilenen vize olduğunu duyurdu.