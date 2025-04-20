Beyaz Saray'ın önüne kadar geldiler! Trump karşıtı gösteriler sürüyor

Kaynak: AA / İHA

Donald Trump ve yönetimine yönelik Amerikalıların protestoları devam ediyor. Kalabalık bir gösterici grubu Beyaz Saray'ın önüne kadar geldi.

ABD'nin başkenti Washington'daki gösterilerde, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin çeşitli politikaları ve uygulamaları eleştirildi. Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ta toplanan kalabalık grup, Trump ile Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk'ı protesto etti.

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ABD'nin başkenti Washington’da düzenlenen gösterilerde, eski ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin çeşitli politikaları ile Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk protesto edildi. Beyaz Saray önündeki Lafayette Park’ta toplanan kalabalık grup, göçmen politikalarından sosyal güvenliğe kadar birçok konuda hükümete tepki gösterdi.

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GAZZE POLİTİKASI VE SOSYAL HİZMETLER TEPKİ ÇEKTİ

Protestolarda ABD hükümetinin göçmenlere yönelik uygulamaları, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik politikaları ile Gazze konusunda izlediği tutum eleştirildi. Göstericiler, Trump ve Musk’a yönelik eleştirilerin yer aldığı pankartlarla Beyaz Saray önünde seslerini duyurmaya çalıştı.

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WASHINGTON MONUMENT ETRAFINDA TOPLANDILAR

Göstericilerin bir kısmı da Beyaz Saray’ın arka bahçesine bakan tarafta bulunan Washington Monument çevresinde bir araya geldi. Burada toplanan binlerce kişi, benzer taleplerle ABD hükümetine tepki gösterdi. Kalabalık daha sonra sloganlar eşliğinde Kongre binasına yürüyüş gerçekleştirdi.

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NEW YORK’TA DA TRUMP KARŞITI GÖSTERİ

Benzer bir protesto da New York kentinde yaşandı. Bryant Park’ta toplanan binlerce kişi, Donald Trump karşıtı sloganlar attıktan sonra Madison Avenue üzerinden Central Park’a yürüyüş düzenledi.

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