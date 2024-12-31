Beyaz Show geri dönüyor. 2025'te hangi kanalda olacak?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Beyazıt Öztürk O Ses Türkiye yılbaşı yayınında 2025'te ekrana geri döneceğini açıkladı.

O Ses Türkiye yılbaşı yayınında jüri üyesi olan Beyazıt Öztürk 2025 yılında ekranlara geri döneceğini açıkladı.

Programa konuk olan Deniz Baysal ve Barış Yurtçu çiftinin Beyaz'ı seçerken Beyaz Show'un geri dönmesi yönündeki sözleri üzerine Beyazıt Öztürk gecenin sonunda açıklamayı beklediği kararını izleyicilerle paylaştı.

O Ses Türkiye yılbaşı programında Beyaz sahneye çıkarak izleyicilerine yeni haberi duyurdu. 2025 yılında izleyicilerin özlemle beklediği programının yeniden yayında olacağını TV8'de sevdikleri ile buluşacak.

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