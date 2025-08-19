Beyaz Toros, Kurtulmuş’u harekete geçirdi!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Barışı konuştuğumuz, Türkiye'de artık terörün tamamen geride kalmasını temenni ettiğimiz, o dönemlere ilişkin hatırladığımız Beyaz Torosların sembolize ettiği faili meçhul cinayetlerin tamamıyla artık Türkiye'nin tarihinde kalmasını dilediğiniz bir sürecin içerisindeyiz.

Böylesine sembolik konular üzerinden bir kısmı bilerek bir kısmı bilmeyerek spekülasyonları icat etmek isteyenler olur. Bu tür münferit olaylara karşı da son derece hassas olmamız ve Türkiye'nin bu konuya ilişkin yaklaşımlarındaki sıhhatli yaklaşımları engelleyecek bu tür davranışlara karşı dikkatli olmamız gerekir" dedi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında Tören Salonu'nda toplandı. Şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla ilgili dernek ve vakıf yöneticilerinin dinlendiği komisyonda, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Abdurrahman Yılmaz, "Silah bırakmanın yasal zemininin oluşturulması bir devlet politikası olarak önem arz etmektedir. Bugüne kadar ağır bedeller ödeyen şehit aileleri ve gazilerimizi rencide edecek tutumlardan uzak durulmalıdır. Bu hassas dönemde kimden gelirse gelsin hiçbir provokatif eyleme ve şımarıklığa müsamaha gösterilmemelidir. Mesela, yakın zamanda Mardin Dargeçit'te havai fişek kutlamaları... Bunu yapanlar yakalanarak işlem yapılmalıdır. Bugün yine bir 'Beyaz Toros'un yüce Meclis önünde yakılması... Bunlar provokatif eylemlerdir ve devletimiz önlem almalıdır" dedi.

Komisyona katılan diğer bazı temsilcilerin de sürece zarar vermek isteyenler olduğu yönündeki konuşmalarının ardından Numan Kurtulmuş, şu açıklamada bulundu:

"Sabahtan beri bazı spekülasyonlar yapıldığı, burada da dile getirildiği için Beyaz Toros'la bir iki bir şey söylemek istiyorum. Benim de Meclis binasına gelirken karşılaştığım bir tabloydu. İçişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklama herhalde hepinizin önündedir. İçişleri Bakanlığımızın yaptığı ilk tahkikatta aracı yakan kişinin, hurda araçlardaki ÖTV indirimi ile ilgili yasa çıkmadığı için bu meseleden infial halinde olduğu ve bundan dolayı aracını yaktığı ifade ediliyor. Ayrıca daha önce de Mersin Adliyesi önünde de başka bir aracı yıllar önce yakmış. Bu şahsın psikolojik bir zorluğu olduğu anlaşılıyor. Ama nihayetinde devam eden bir tahkikat var. Bu tahkikatın devamının detaylı bir şekilde sürdürülmesinden sonra bu işin ne olup olmadığı bütünüyle ortaya çıkacaktır.

