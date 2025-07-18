Beyaz TV'de şok veda! Ünlü sunucu duyurdu!

Beyaz TV’de hafta içi her gün yayınlanan “Hayatta Her Şey Var” programında görev yapan sunucu Nur Viral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kanaldan ayrıldığını duyurdu.

Programdan kendi isteğiyle ayrıldığına dikkat çeken Viral, “Yolculuğum bitmedi, sadece yön değiştiriyor” dedi.

Öte yandan Viral, YouTube üzerinden projelerini sürdüreceğini de açıkladı.

Nur Viral, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Sevgili Beyaz TV Ailem ve Değerli İzleyicilerim,

Yıllardır “Hayatta Her Şey Var” programında birlikte güldük, düşündük, hayatın içinden anlara birlikte tanıklık ettik. Beyaz TV benim için sadece bir ekran değil, aynı zamanda bir yuvaydı. Bu süreçte bana kucak açan, destek veren herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Bugün, kendi isteğimle bu güzel yolculuğa bir virgül koyuyorum. Ayrılıklar her zaman zordur; ama bazen yeni hikayelere yer açmak için gereklidir. Beyaz TV ailesine, birlikte çalıştığım tüm dostlarıma ve ekran başında beni yalnız bırakmayan siz izleyicilerime sonsuz minnettarım.

Yolculuğum bitmedi. Yeni projelerle artık YouTube kanalımda sizlerle buluşmaya devam edeceğim. Kalplerimiz bir oldukça yollar yine kesişir.

Sevgiyle,

Nur Viral.”