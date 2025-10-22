Beyaz TV'deki Beyaz Magazin programı sunucusu Sinem Yıldız geçtiğimiz gün canlı yayında fenalaşmıştı. Fenalaşmasının ardından Sinem Yıldız, fenalaşmasının nedenini bir izleyicinin, vefat eden annesi hakkında söylediği küfürlü sözler olduğunu belirtti.

Yayına ara verilmiş ve sunucu hastaneye kaldırılmıştı. Programın diğer sunucusu Arto, Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğunu izleyicilerle paylaşmıştı.

Programda yaşanan bu anlar ekrana yansırken ani bir gelişme yaşandı.

4 aydır programa devam eden iki ismin programa veda ettiği öğrenildi. Beyaz Magazin programı sıklıkla sunucu değiştirmesi ile dikkat çekmeye devam ediyor. Programda yine sunucu değişikliğine gidildi.

Programın yeni bölümlerini Şarkıcı Lerzan Mutlu ile Nihat Doğan'ın sunacağı duyuruldu. Programa veda eden Sinem Yıldız ve Arto'ya program yapımcısı canlı yayında çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Arto 'biz hani kovulmuştuk' diyerek espri yaptı. İki ismin program anlaşmasının bu şekilde olduğuna vurgu yapılırken programın 23 Ekim 2025 tarihinden itibaren yeni sunucuları ile devam edeceği öğrenildi.

Sabah saat 08.45’te başlayacak olan “Söylemezsem Olmaz” programını sunacak olan Lerzan Mutlu sosyal medyasından geri dönüş için paylaşımlar yaptı. Lerzan Mutlu 10 yıl sonra yeniden Beyaz TV'de olacağını duyurdu.

Yaptığı açıklamalar ve polemiklerle gündem gelen Lerzan Mutlu ve Nihat Doğan'ın magazin gündemini nasıl yorumlayacağı da merak konusu oldu.

LERZAN MUTLU KİMDİR?

12 Şubat 1977 İstanbul'da dünyaya geldi. Türk şarkıcı ve televizyon sunucusudur.

Erenköy İlkokulu, Özel Kadıköy Kız Koleji’nde okuduktan sonra liseyi Yıldız Koleji'nde bitirdi. 10 yaşındayken babası kalp krizi sonucunda vefat etti.

Liseyi bitirdikten sonra İsviçre'de bir özel üniversiteye kayıt oldu, ancak 6 ay sonra yarım bırakarak Türkiye'ye geri döndü. Konservatuvar imtihanlarına girerek, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı kazandı. Üniversite eğitimini bırakarak sahne ve televizyon çalışmalarına başladı. Sunuculuk yapmaya başladı.