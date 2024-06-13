Beyaz TV’de yer yerinden oynadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beyaz TV’de yer yerinden oynadı

Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında sular durulmuyor.

Beyaz TV ekranında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucuları bir bir değişirken son bir gelişme daha yaşandı. Kısa süre önce programa dönen Bircan Bali’nin hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldığı iddiası sunucunun adeta sonu oldu.

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Bali, bu süreç sonuçlanana kadar yayına çıkmayacağını açıkladı. Son hamle ise daha önce programda sunuculuk yapan şarkıcı Pınar Eliçe’den geldi. Eliçe ani bir kararla programa geri döndüğünü duyurdu.

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Arapsaçına dönen programdan sunucu son olarak Arto ve Pınar Eliçe’de karar kılındı. Kanaldan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

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