Beyaz TV'den transfer çalımı! Deneyimli ismi kadrosuna kattı

Bengü Türk TV'de 5 yıldır muhabir olarak görev yapan Yiğitcan Aydın, Beyaz TV'ye transfer oldu.
Deneyimli ismin, Beyaz TV’de editör-muhabir olarak görev yapacağı öğrenildi.
BİRÇOK ÖNEMLİ HABERE İMZA ATTI
Muhabir Yiğitcan Aydın, CHP ve savunma politikaları alanlarında habercilik yaptı.
5 yıl boyunca çalıştığı Bengü Türk’te; siyaset, savunma ve güncel gelişmelere ilişkin birçok önemli habere imza attı.
Aydın, Ayşen Yükler'in gelişiyle hareket kazanan Beyaz TV'nin Haber Koordinatörlüğü bünyesinde editör-muhabir olarak görev alacak.