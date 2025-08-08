Beyaz TV'den transfer çalımı! Deneyimli ismi kadrosuna kattı

Deneyimli muhabir Yiğitcan Aydın, Bengü Türk TV'den ayrılarak Beyaz TV kadrosuna katıldı.

Bengü Türk TV'de 5 yıldır muhabir olarak görev yapan Yiğitcan Aydın, Beyaz TV'ye transfer oldu.

Deneyimli ismin, Beyaz TV’de editör-muhabir olarak görev yapacağı öğrenildi.

BİRÇOK ÖNEMLİ HABERE İMZA ATTI

Muhabir Yiğitcan Aydın, CHP ve savunma politikaları alanlarında habercilik yaptı.

5 yıl boyunca çalıştığı Bengü Türk’te; siyaset, savunma ve güncel gelişmelere ilişkin birçok önemli habere imza attı.

Aydın, Ayşen Yükler'in gelişiyle hareket kazanan Beyaz TV'nin Haber Koordinatörlüğü bünyesinde editör-muhabir olarak görev alacak.

