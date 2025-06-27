‘Beyaz Yaka’yı bırak ‘Mavi Yaka’yı tak!

Ak Parti iktidarının eğitim alanındaki yanlışlarından biri de ülkenin ihtiyacına göre eleman yetiştirme konusunda izlediği politika oldu.

Eğitim çağındaki gençlerin büyük bölümünü üniversitelere yönlendirirken, “orta kademe çalışan”, “ara insan gücü” ya da “mavi yakalı” denilen elemanların yetiştirilmesine gereken önemi vermedi.

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Şöyle bir tablo var karşımızda:

Halen üniversitelerimizde 7 milyon 81 bin öğrenci okuyor.

“Mavi yakalı” eleman yetiştirmeyi hedefleyen meslek liselerinde okuyan öğrenci sayısı ise sadece 1 milyon 848 bin.

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Medyada sık sık tanık oluyoruz. Müteahhitler inşaatlarda çalışacak demirci, kalıpçı, iş makinesi operatörü, sıvacı, boyacı, elektrik tesisatçısı gibi elamanları aylık 150 bin liraya varan ücretler vermelerine karşın bulamadıklarından yakınıyorlar. Otomobil tamircileri çırak ve kalfa sıkıntısı çektiklerini belirtiyorlar. Mobilya üreticileri gençlerin bırakınız yanlarında çalışmak istemeyi semtlerinden bile geçmediğini söylüyorlar.

Yani bir yanda üniversiteyi bitirince “işsizlik diploması”yla dolaşacak olan milyonlarca genç, bir yanda aylık astronomik ücretlere karşın bulunamayan “mavi yakalılar...”

Tuhaf hem de çok tuhaf değil mi?

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Peki, nasıl bir çözüm üretilebilir?

Siyasi iktidar yaptıracağı araştırmalarla devlet kurumlarında ve özel sektör kuruluşlarında önümüzdeki 5-10-15-20 yıl içinde hangi alanlarda kaç çalışana ihtiyaç duyulacağını öğrenebilir ve üniversite kontenjanlarını da meslek okullarına alınacak öğrencilerin sayısını da buna göre belirleyebilir.

Üniversitelerin ülkenin ihtiyaç duymadığı alanlarda eleman yetiştiren fakülte ve yüksek okullarını da kaynak ve emek israfını önlemek için kapatmalıdır tabii.

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Son sözüm “İlle de üniversite!” diyen gençlere...

Geçtiğimiz günlerde girdiğiniz YKS sınavının sonuçları 22 Temmuz’da belli olacak.

Daha sonra aldığınız puanlara göre tercihinizi yapacaksınız.

Yapılan çeşitli araştırmalar dünyada önümüzdeki yıllarda yapay zekâ mühendisliği, robotik mühendisliği, drone pilotluğu, sentetik biyoloji uzmanlığı, yazılım geliştiriciliği, dijital pazarlama uzmanlığı, veri bilimciliği, siber güvenlik uzmanlığı, dijital içerik üreticiliği, yapay zekâ etik uzmanlığı, yapay zekâ destekli kent planlamacılığı gibi mesleklerin popüler olacağını, bu meslekleri yapmak için yetişenlerin çalışacakları kurumlarda el üstünde tutulacağını gösteriyor.

Tercihinizi yaparken bu bilgileri de göz önünde bulundurmanızın yararlı olacağını düşünüyorum.