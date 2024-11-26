Beyaza bürünen Mardin, gece havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Mardin'e mevsimin ilk karı düşmesiyle beyaza bürünen tarihi sokaklar dron ile görüntülendi.

Mardin, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü ve tarihi sokaklar dron ile görüntülendi. Kar yağışıyla birlikte kent, eşsiz bir görsel şölen sunarak adeta bir açık hava müzesine dönüştü.

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Dron ile çekilen görüntülerde, Mardin’in taş yapıları ve dar sokakları, beyaz örtüyle farklı bir kimlik kazandı. Karla kaplanan şehir, fotoğrafçılar ve doğa ile tarih tutkunları için büyüleyici bir manzara oluşturdu.

Mardin Valiliği, resmi sosyal medya hesaplarından yayımladığı videoda, "Mardin'in tarihi dokusu ve taş mimarisi, beyaz örtüyle adeta bir tabloya dönüştü. Karla örtülen sokaklarda geçmişin izlerini keşfetmek, huzurlu ve keyifli bir yolculuğa çıkarıyor," ifadelerini kullandı.

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