Beyaza bürünen Murat Kanyonu görülmeye değer! Kartpostallık görüntüler büyüledi

Kaynak: İHA
Beyaza bürünen Murat Kanyonu görülmeye değer! Kartpostallık görüntüler büyüledi

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan kilometrelerce uzunluktaki Murat Kanyonu, karla kaplı görüntüsüyle doğa tutkunlarını ağırlıyor.

İlçe merkezinin batı kısmında yer alan ve içerisinden geçen Murat Nehri'nden adını alan kanyon, şelaleleri ve kayalıkların üzerindeki yerleşim yerleriyle her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Yer yer 50 metre derinliğe ve yaklaşık 150 metre genişliğe sahip olan kanyon, bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

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Yılın her mevsimi ziyaretçi ağırlayan kilometrelerce uzunluğa sahip olan kanyon, kışın da karla kaplı görüntüsüyle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Karla kaplı görüntüsüyle güzel manzara sunan Murat Kanyonu, İhlas Haber Ajansı ekibince dronla görüntüledi.

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