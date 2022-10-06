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Beyazıt Meydanı müthiş oldu. Mutlaka görmelisiniz

İBB, İstanbul’un Kurtuluşu’nun 99’ncu yıldönümünde, kentin tarihi alanı Beyazıt Meydanı’nın yıllardır süren yenilenme çalışmasını tamamladı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 22:58
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Beyazıt Meydanı müthiş oldu. Mutlaka görmelisiniz

Beyazıt Meydanı müthiş oldu. Mutlaka görmelisiniz
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İstanbul meydanlarına kavuşuyor. Yenilenen Beyazıt Meydanı’nı mutlaka görün. #150Günde150Proje” ifadelerini kullandı.

“HİÇ Mİ İYİ ŞEYLER YAPILMADI?”

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yenilenen Beyazıt Meydanı, İstanbul’un Kurtuluşu’nun 99’ncu yıldönümünde düzenlenen törenle açıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, törende yaptığı konuşmada, Beyazıt Meydanı'nın kendisi için de önemli bir nokta olduğunu belirterek, çocukken geldiği bölgede ilk merak ettiği yerin İstanbul Üniversitesi'nin tarihi binası olduğunu, ilerleyen yıllarda bu üniversitede öğrenim gördüğünü söyledi.

Geçmişte bölge için başarılı çalışmaların yapıldığının altını çizen ve bunlara örnekler veren İmamoğlu, "Hiç mi iyi şeyler yapılmadı? Tabii ki yapıldı. İşte Sultanahmet restorasyonu, Fatih Camii restorasyonu, Topkapı… Eyvallah, yapıldı. Şimdi yanımızda yine bakanlığın bitirdiği Beyazıt Camisi'nin restorasyonu. Teşekkür ediyoruz. Camiyle beraber de bu alanın toparlanması, muazzam bir güzellik kattı." ifadelerini kullandı.

Tarihi Yarımada'nın kimliğini kazandığı zaman İstanbul'un da kimliğini kazanmış olacağını dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Burada 3 bin yıllık kimlik var. Üç imparatorluğun başkentliğini yapmış, neredeyse 200 yıllık şahitlik, şahitlikleriyle hem de tam bu alanlarda, bizim demokrasi tarihimiz var. Bizim Cumhuriyetimizin tohumları var, düşünceleri var. Tabii ki 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in, milletimize emanet ettiği İstanbul var. Tabii ki 5 yıl işgalden burayı kurtararak Mustafa Kemal Atatürk'ün tekrar o emaneti kurtarıp, bize emanet ettiği İstanbul var ama aynı zamanda bütün tarihsel geçmişiyle bize emanet İstanbul'u koruyarak, geliştirerek, 'Dünyanın en güzel yerini, vitrine koyarak bütün dünyaya anlatmayı ve milyonlarca turisti bu şehrin tam da bu noktasına davet etmeyi, çekmeyi başarmak istiyoruz' diyerek yola çıktık."

İmamoğlu, yenilenen Beyazıt Meydanı'nın, çevresindeki bütün güzellikleriyle vatandaşlara ve İstanbul'un bütün misafirlerine, turistlerine hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş açılış kurdelesini kesti.

 

 

 

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