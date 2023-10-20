Beyazıt Meydanı'nda İsrail protestosu

Beyazıt Meydanı'nda cuma namazı sonrası İsrail protesto edildi.

KAYNAK: DHA
Beyazıt Meydanı'nda İsrail protestosu

İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etmek için Beyazıt Meydanı'nda eylem düzenlendi. Polis barikatlarıyla kapatılan Beyazıt meydanına vatandaşlar üstleri aranarak alındı. Cuma namazının ardından toplananlar İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı

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Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin konuşmaları sırasında bir grup tarafından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun maskesi olan bir kukla ve İsrail bayrağı yakıldı. İsrail'in hastanelere gerçekleştirdiği saldırılara ve bebeklerin hayatını kaybetmesine öğrencilerin hazırladıkları gösteri ile dikkat çekilirken gökyüzüne beyaz balonlar bırakıldı.

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DÜNYA SESSİZ KALDI, ÖLDÜRMEYİ VE KÖLELEŞTİRMEYİ BİLİYORLAR

Açıklama yapan MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı Ali Öner, "Eğer dünya tüm bu terör olaylarına sessiz kalırsa terör büyür kurumsallaşır ve devlet olur. İşte Filistin topraklarında olan da budur. Başta dünyanın en büyük terör devleti Amerika olmak üzere batılı devletler başta Afrika ve Asya'da olmak üzere birçok ülkede terör estirip birçok katliam ve soykırım gerçekleştirdiklerinden dolayı buna sessiz kaldılar. Çünkü sadece köleleştirmeyi ve öldürmeyi bildiler" dedi.

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