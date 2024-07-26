Beyazıt’ta raylara düşen adam tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti

Olay, saat 21.30 civarında Fatih Beyazıt Tramvay Durağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tramvaya binmek için bekleyen bir adam, dengesini kaybederek raylara düştü. O sırada gelen tramvay, talihsiz adamın üzerinden geçti. Durumu fark eden diğer yolcular, hemen vatmanı uyararak tramvayı durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri tramvayın altında kalan şahsı kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından, kaldırım taşlarını sökerek şahsın cesedini çıkaran itfaiye ekipleri, cesedi Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Tramvay seferleri bu süre boyunca tek yönlü olarak devam etti.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.