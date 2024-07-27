Beyazıt'ta raylara düşen adam tramvayın altında kalarak öldü

Beyazıt Tramvay İstasyonu'nda, yerel saatle 21.30 civarında, bir kişi beklenmedik bir şekilde dengesini yitirerek rayların üzerine düşmesi sonucu yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, raylara düşen kişi, o esnada istasyona yaklaşan tramvayın altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi ve tramvay sürücüsü aracı durdurdu. Olay yerine hızla intikal eden polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri, gerekli müdahalelerde bulundu. Polis ekipleri, olay yerinin güvenliğini sağlamak amacıyla çevre güvenlik önlemlerini alırken, itfaiye ekipleri de rayların altında sıkışan kişiyi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Yaklaşık iki saat süren kurtarma çalışmalarının ardından, itfaiye ekipleri, kaldırım taşlarını kaldırarak şahsın cansız bedenini çıkardı. Kazada hayatını kaybeden kişinin bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na nakledildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.