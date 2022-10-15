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Beyazıt’ta yanından geçtiği vinç canını aldı

Beyazıt’ta tek şeritli yolda yanından geçmeye çalıştığı vincin altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 07:47
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Beyazıt’ta yanından geçtiği vinç canını aldı

Beyazıt’ta yanından geçtiği vinç canını aldı
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İHA'nın haberine göre, kaza, akşam saatlerinde Fatih Beyazıt’ta meydana geldi. İddiaya göre, Ordu caddesi üzerinde seyir halinde olan elektrikli bisiklet sürücüsü, yolun tek şeride düştüğü noktada ilerlerken, 34 FE 3697 plakalı vincin yanından geçmeye çalıştı. 

Dengesi kaybeden bisiklet sürücüsü yola düştü. Vincin altında kalan genç, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri kazaya karışan vinç sürücüsünü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kazanın yaşandığı caddede müşteri bekleyen taksi sürücüsü Gazi Uslu “Biz olay anında müşteri beklerken biz “tak” diye bir ses duyduk. Tam nasıl olduğunu bilmiyoruz ama kamyonun zıpladığını gördük. Sonra baktık arabaya mı vurdu diye ama arabaya vurmamış bisikletli kişi yerde yatıyordu. O kadar gördük” şeklinde konuştu.

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