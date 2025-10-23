Beyazlar içindeki bu masum yüz kim? Sadece Türkiye değil, Dünya onu tanıyor!

Aacayipsin albümü, iki buçuk milyon satış rakamına ulaştı ve şarkıcıya 1995 yılında düzenlenen 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçı ödülünü kazandırdı.Ayrıca yine aynı ödüllerde "Hepsi Senin mi?" şarkısı, En İyi Söz, En İyi Beste ve En İyi Şarkı kategorilerinde ödüller aldı. Bu dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti ve Atlantic Records'un kurucusu Ahmet Ertegün ile tanıştı.