Bazıları ilk bakışta hemen fark ediyor, bazıları ise kim olduğunu tahmin etmekte zorlanıyor.
Beyazlar içindeki bu masum yüz kim? Sadece Türkiye değil, Dünya onu tanıyor!
Sanat ve eğlence dünyasının tanınmış simaları, zaman zaman sosyal medya hesaplarından geçmişe ait fotoğraflarını paylaşıyor. Bakalım, şimdilerde sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada yediden yetmişe herkesin hayran olduğu o ünlü şarkıcıyı tanıyabilecek misiniz!
Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan ünlü isimler, yaptıkları paylaşımlarla gündem yaratmaya devam ediyor. Sosyal medya platformlarındaki çocukluk fotoğrafı paylaşma akımı popülerliğini koruyor. Birçok oyuncu ve şarkıcı, çocukluk ve gençlik dönemlerine ait en özel kareleri takipçileriyle paylaşıyor.
Bu isimlerden biri de bugün 53 yaşında olan ve Türkiye'nin megastarı unvanını taşıyan sanatçı. Kim olduğunu öğrendiğinizde büyük bir şaşkınlık yaşayacaksınız...
Fotoğraftaki beyaz giysiler içindeki bu erkek çocuğunun Tarkan olduğunu görenler hayretlerini gizleyemedi.
TARKAN KİMDİR?
Tarkan Tevetoğlu ya da sahne adıyla Tarkan 17 Ekim 1972 tarihinde doğdu. 1990'ların başından itibaren Türk pop müziğinde yakaladığı sürekli liste ve satış başarılarıyla Türkiye'de ve uluslararası alanda tanınırlık kazandı.
Tarkan, Batı Almanya'nın Renanya-Palatina eyaletindeki Alzey kasabasında doğdu ve büyüdü. 1986'da ailesiyle Türkiye'ye döndü ve müziğe olan ilgisi çocukluk yıllarında başlayan sanatçı, lise eğitimine başladığı Karamürsel'de ilk müzik derslerini almaya başladı. İlerleyen yıllarda İstanbul Plak şirketinin sahibi Mehmet Söğütoğlu ile tanıştı ve şirketle bir albüm anlaşması imzaladı.
Tarkan, ilk stüdyo albümü Yine Sensiz'i 1992 yılının son aylarında piyasaya sürdü ve albümdeki "Kıl Oldum" şarkısıyla çıkışını yaptı. 1994'te yayımladığı ikinci stüdyo albümü Aacayipsin ve 1997'de yayımladığı üçüncü stüdyo albümü Ölürüm Sana ile büyük ticari başarılar elde etti.
Ölürüm Sana albümünden çıkan single "Şımarık", birçok ülkenin ulusal listesine girdi. 1998'de Universal Music Group ile sözleşme imzaladı. 1999'da piyasaya sürdüğü toplama albümü Tarkan, çeşitli ülkelerden platin ve altın sertifikalar kazandı.
2001'de yayımladığı dördüncü stüdyo albümü Karma'daki "Kuzu Kuzu", "Hüp" ve "Verme" şarkılarına klip çekti. İki yıl sonra çıkan Dudu albümüyle yeniden ticari başarı yakaladı. 2006'da Come Closer adlı ilk İngilizce albümüyle bazı Avrupa listelerine girmeyi başardı. "Bounce" ve "Start the Fire", bu albümden çıkan single'lar oldu. Tarkan, bir yıl sonra altıncı stüdyo albümü Metamorfoz'u yayımladı.
Albümdeki şarkı sözleri, Türk Dil Kurumu tarafından takdir gördü. 2010 yılında yedinci stüdyo albümü Adımı Kalbine Yaz dinleyiciyle buluştu ve Türkiye'de o yılın en çok satan albümü oldu. 2016'da Tarkan, Türk Sanat Müziği albümü Ahde Vefa'yı piyasaya sürdü.
2018 yılında baba olan Tarkan Tevetoğlu, 2019 yılında Türkiye genelinde engellilerin oylarıyla OnurAkayMedya tarafından düzenlenen ödül töreninde "Yılın Babası Ödülü"ne layık görüldü. Ünlü sanatçının bu ödülü magazin basınında uzun süre tartışmalara yol açtı.
Müzikal çalışmalarının yanı sıra çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Tarkan, Türk basını tarafından "Megastar", dünya basını tarafından ise "Popun Prensi" ve "Boğazın Prensi" olarak adlandırılmaktadır.Bugüne kadar 15 milyonun üzerinde albüm satmıştır ve ödülleri arasında on dört Kral Müzik Ödülü, altı Altın Kelebek Ödülü ve bir Dünya Müzik Ödülü bulunmaktadır.
TARKAN'IN ÇOCUKLUĞU VE MÜZİK EĞİTİMİ
Aslen Rize, İkizdereli olan Tarkan Tevetoğlu, 17 Ekim 1972'de Neşe ve Ali Tevetoğlu çiftinin çocuğu olarak Batı Almanya'nın Renanya-Palatina eyaletindeki Alzey kasabasında dünyaya geldi. Annesi Neşe Tevetoğlu, Tarkan adlı çizgi roman karakterinden esinlenerek oğluna bu ismi verdi.
Tarkan'ın müziğe olan ilgisi çocukluk yıllarında başladı. Toplam altı çocuklu aile, 1986'da Türkiye'ye döndü ve Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine yerleşti. Tarkan, lise eğitimine burada başladı ve Karamürsel İleri Musiki Derneği'nde eğitim alarak Türk Sanat Müziği hakkında bilgi edindi. İlerleyen yıllarda ailesinin İstanbul'a taşınmasıyla Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde eğitimine devam etti ve çeşitli mekânlarda sahne almaya başladı.
Lise bitiminde, istediği üniversite bölümünü kazanamaması üzerine Almanya'ya gitme planları yaptığı sırada İstanbul Plak şirketinin sahibi Mehmet Söğütoğlu ile tanıştı ve bir albüm anlaşması imzaladı.
MÜZİK KARİYENİNİN BAŞLANGICI VE YÜKSELİŞİ
Tarkan, Yine Sensiz adını verdiği ilk stüdyo albümünü İstanbul Plak etiketiyle 26 Aralık 1992'de Türkiye'de kaset formatında satışa sundu. Albümdeki üç şarkının sözlerini tek başına yazdı, üç şarkının bestesini üstlendi ve "Kıl Oldum" şarkısıyla çıkış yaptı. 18 Haziran 1993'te albüme üç yeni versiyon ekleyerek CD formatında yeniden yayımladı. "Kıl Oldum" dışında, "Kimdi", "Gelip de Halimi Gördün mü?", "Vazgeçemem" ve "Çok Ararsın Beni (Yeni Versiyon)" şarkılarına klip çekti. Albümün toplam satışı 700.000 olarak duyuruldu.
Mayıs 1994'te, ikinci Tarkan stüdyo albümü Aacayipsin Türkiye'de; 1996'da Almanya'da ve 1998'de Rusya'da yayımlandı. Albümde Sezen Aksu, Ümit Sayın, Ozan Çolakoğlu ve Yıldız Tilbe gibi önemli isimler yer aldı. Tarkan, dört şarkının söz yazımını üstlendi, bunlardan üçünün de bestesini yaptı; "Hepsi Senin mi?", "Unutmamalı", "Gül Döktüm Yollarına", "Kış Güneşi", "Şeytan Azapta", "Dön Bebeğim" ve "Bekle" şarkılarına klip çekti.
Aacayipsin albümü, iki buçuk milyon satış rakamına ulaştı ve şarkıcıya 1995 yılında düzenlenen 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçı ödülünü kazandırdı.Ayrıca yine aynı ödüllerde "Hepsi Senin mi?" şarkısı, En İyi Söz, En İyi Beste ve En İyi Şarkı kategorilerinde ödüller aldı. Bu dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti ve Atlantic Records'un kurucusu Ahmet Ertegün ile tanıştı.
ULUSLARARASI BAŞARILAR VE ÖLÜRÜM SANA
Tarkan, 1997'de Hitt Müzik adını verdiği kendi plak şirketini kurdu ve aynı yıl üçüncü stüdyo albümü Ölürüm Sana'yı yayımlayarak üç buçuk milyon satış rakamına ulaştı. Ayrıca Tarkan, bu albümde de birçok şarkının söz yazımı ve bestelenmesinde görev aldı. "Şımarık", "İkimizin Yerine", "Salına Salına Sinsice", "Ölürüm Sana" ve "Kır Zincirlerini" klip çekilen şarkılar oldu.
Bunlardan "Şımarık", birçok ülkenin ulusal listesine giriş yaptı; Fransa, Hollanda, İsveç ve İsviçre'de 3; Norveç'te 2; Belçika'da 1 numaraya yükseldi; Billboard tarafından hazırlanan Latin Pop Songs listesinde 26 numarada yer aldı. Ayrıca birçok şarkıcı tarafından yeniden seslendirildi. "Kır Zincirleri" ise, Almanya, Belçika ve Fransa listelerinde yer aldı.
Tarkan, 1998'de Universal Music Group ile anlaşma imzaladı.Aynı yıl Tarkan adını verdiği toplama albümü Fransa, Arjantin, Rusya ve Hollanda dahil olmak üzere birçok ülkede yayımladı, albümde önceki albümlerinin öne çıkan bazı şarkılarına yer verdi.
Tarkan, dünya genelinde bir buçuk milyon satış rakamına ulaştı ve Meksika'dan platin; Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İsveç, Kolombiya ve Lüksemburg'dan altın sertifika kazandı. 1999 yılında çok yüksek satış rakamlarına sahip olan müzik şarkıcılarını ödüllendiren Dünya Müzik Ödülleri, Tarkan'a "Dünya'nın En Çok Satan Türk Sanatçısı" ödülünü verdi.
2000'LER VE YENİ TARZLAR
Tarkan, Mayıs 2001'de dördüncü stüdyo albümünün çıkış şarkısı "Kuzu Kuzu"'yu single olarak yayımladı, 200 bin kaset ve 500 bin CD satış rakamına ulaştı.Üç ay sonra, Temmuz 2001'de dördüncü stüdyo albümü Karma satışa sunuldu. Albümdeki altı şarkıyı Tarkan yazıp besteledi, Nazan Öncel, Mete Özgencil ve Mazhar Alanson da albümün oluşturulmasında görev aldı.
0 "Hüp" ve "Verme", albümün diğer klip çekilen şarkıları oldu, "Hüp" klibi çeşitli olumsuz eleştirilere maruz kaldı. İlerleyen tarihlerde, Karma albümünün satış rakamının bir buçuk milyonu geçtiği öğrenildi. Aynı yıl Altın Kelebek Ödülleri, "Hüp" şarkısına En İyi Klip; Tarkan'a, Onur Ödülü ve En İyi Türk Pop Müziği Erkek Solist kategorilerinde ödül verdi.
Şarkıcı, 2002'de "Özgürlük İçimizde" ve "Bir Oluruz Yolunda" şarkılarını single olarak piyasaya sürdü; "Bir Oluruz Yolunda" şarkısı, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye millî futbol takımına destek amaçlı kullanıldı.
Tarkan ile Ozan Çolakoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği Dudu EP'si, 2003 yazında satışa çıktı; Türkiye dışında Ukrayna, Rusya ve Japonya'da da raflarda yerini aldı. "Dudu", "Sorma Kalbim", "Gülümse Kaderine" ve "Uzun İnce Bir Yoldayım", EP'nin kliplenen şarkıları oldu. Satış rakamı ise bir milyon olarak belirlendi. Şarkıcı, 2004 yılında düzenlenen 10. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçı ödülünü aldı.
Tarkan, 2005 yılında "Ayrılık Zor" adlı bir single yayımladı; 2006 yılı başında "Bounce" şarkısını single olarak Avrupa'da satışa sundu. Nisan 2006'ya gelindiğinde uzun süren çalışmalar sonucunda hazırlanan ilk İngilizce Tarkan stüdyo albümü Come Closer, 7 Nisan 2006'da piyasaya sürüldü, toplamda 15 şarkıya yer verildi.
Albüm, Almanya Albüm Listesi'nde 18, İsviçre Albüm Listesi'nde 43, Avusturya Albüm Listesi'nde 50 numaraya kadar yükseldi; Türkiye'deki satış rakamı 110.000 olarak açıklandı.Albümün ikinci single'ı "Start the Fire", Ağustos 2006'da yayımlandı.
23 Aralık 2007'de, altıncı Tarkan stüdyo albümü Metamorfoz satışa sunuldu. Albümdeki tüm şarkıların sözlerini Tarkan yazdı, bunlardan yedi tanesini de kendisi besteledi. Şarkı sözlerinde yoğun olarak kullanılan Türk deyim ve atasözleri, Türk Dil Kurumu tarafından takdir edildi.Satış rakamı ilk ayında 200.000 olarak belirlenen albümdeki "Vay Anam Vay", "Pare Pare", "Arada Bir" ve "Dilli Düdük" şarkılarına klip çekildi.
Ayrıca MÜYAP tarafından 2008 yılında platin, 2009 yılında diamond sertifika ile ödüllendirildi.[34][35] 2008 yılında Metamorfoz albümünde yer alan şarkılar, remix versiyonları ile birlikte iki disk halinde Metamorfoz Remixes adıyla satışa sunuldu. Hollanda doğumlu DJ Tiësto da albümde remix yapımcısı olarak yer aldı. Şarkıcı, aynı yıl, Doğa Derneği'ne destek amaçlı hazırladığı "Uyan" şarkısını yayımladı.
Temmuz 2010'da, yedinci Tarkan stüdyo albümü Adımı Kalbine Yaz yayımlandı ve toplam 355.000 adet sattı.Albüm yayımlanmadan önce duyurulan "Sevdanın Son Vuruşu" şarkısı, 17. Kral Müzik Ödülleri'nden En İyi Şarkı, En İyi Beste, En İyi Şarkı Sözü kategorilerinde; Adımı Kalbime Yaz, En İyi Albüm kategorisinde ödül aldı. "Öp", "Acımayacak", "Kayıp" ve "Adımı Kalbine Yaz" şarkıları albümün klip çekilen şarkıları oldu, "Öp" klibi Kral Müzik Ödülleri'nden Yılın Klibi ödülünü aldı. 2011 yılında yapılan bir araştırmaya göre Türk kullanıcıların Google'da en çok aradığı sanatçı olduğu belirlenmiştir.
SON DÖNEM ÇALIŞMALARI VE SOSYAL DUYARLILIK
Tarkan, 2012 yılında, Ozan Çolakoğlu'nun ilk proje albümü 01'de yer alan "Aşk Gitti Bizden" şarkısını seslendirdi. 2013'ün ilk aylarında, yeni albümü üzerinde çalıştığı öğrenildi.[43] Haziran 2013'te Aysel Gürel'i anmak amacıyla hazırlanan saygı albümü Aysel'in' için "Firuze" şarkısını, Ağustos 2014'te İskender Paydaş'ın Zamansız Şarkılar 2 albümü için "Hop De" şarkısını seslendirdi. Fransa'daki Monte Carlo Sporting Summer Festivali'nin 22 Ağustos 2014'teki kırkıncı yıl kapanış konserinde yer alarak bu festival kapsamında sahne alan ilk Türk şarkıcı oldu.
AHDE VEFA, 10 VE GÜNCEL PROJELER
11 Mart 2016 tarihinde Tarkan'ın dokuzuncu stüdyo albümü olan Ahde Vefa piyasaya sürüldü. Hitt Müzik etiketiyle yayımlanan albümün dağıtımını ise DMC üstlendi. Ahde Vefa, Tarkan'ın ilk Türk Sanat Müziği albümüdür. Albüm ilk haftasında 170 bin satış rakamına ulaştı.14 Temmuz 2016'da "Cuppa" single'ını yayımladı. 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde Ahde Vefâ ile Türk Sanat Müziği'ne katkılarından dolayı En İyi Proje ödülünü aldı.
Tarkan, 15 Haziran 2017'de yeni albümü 10'u DMC Müzik'ten yayımladı. Sanatçı, 14 şarkının yer aldığı albümden ilk klibini sözleri kendisine, müziği Ozan Çolakoğlu'na ait "Yolla" adlı şarkıya çekti. Bu şarkının klibinin ardından "Beni Çok Sev", "Çok Ağladım", "Kedi Gibi" ve "O Sevişmeler" şarkılarının klipleri de gösterime girdi. Bu şarkılardan, "Yolla" ve "Beni Çok Sev" Türkiye'de MusicTopTR Resmî Listesi'nde de bir numaraya yerleşti.
Telifmetre tarafından paylaşılan bilgilere göre Tarkan, 2019'un ilk altı ayında Türkiye'de radyo ve televizyonlarda en çok çalınan erkek şarkıcı oldu. Tarkan, 10 adlı yeni albümüyle "Megastar"lığını bir kez daha kanıtladı. Şarkıcının yeni albümü Türkiye'nin yanı sıra 4 ülkede 1 numaraya yükseldi.
Tarkan’ın iTunes'un listesinde 1 numara olduğu ülkeler; Azerbaycan, Bahreyn, Suudi Arabistan, Türkiye ve Özbekistan oldu. Tarkan’ın albümü; iTunes'un müzik listelerinde Almanya’da 6’ncı, Hollanda ve Avusturya’da 7’nci, İsviçre’de 8’inci, Norveç’te 13’üncü, Belçika’da 14’üncü, İsveç’te 16’ncı, Danimarka’da 20’nci sıraya kadar yükseldi. 19 ülkede iTunes'un listesine giren Tarkan’ın 10'u, Avrupa listesinde 10, dünya listesinde ise 20 numaraya kadar yükseldi.
17 Şubat 2022 tarihinde "Geççek" isimli single'ını yayımladı. Bu şarkı, Türkiye'deki muhalif siyasetçiler tarafından paylaşılırken siyasi tartışmalara neden oldu. Tarkan'ın bu şarkısı yayınlandıktan sonra ilk 24 saat içinde dünyada en çok izlenen 2. video klip ve en çok beğeni alan 1. video oldu. Tarkan, 22 Temmuz 2022 tarihinde "Yap Bi Güzellik" isimli single'ını yayımladı.
2022'de İzmir'in 9 Eylül'de düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü yılı kutlama programı kapsamında Tarkan, İzmir'in Gündoğdu Meydanı'nda konser verdi. Konser, iddialara göre dünyanın en kalabalık beşinci ücretsiz konseri oldu
Tarkan, konserden elde edilen tüm geliri Darüşşafaka'ya bağışladı. Tarkan, 18 Kasım 2022 tarihinde "Son Durak" isimli single'ını yayımladı. 25 Ağustos 2023 tarihinde A Millî Kadın Voleybol Takımı için yaptığı "Hep Birlikte Millî Takım" adlı marşı yayımladı.
HİTT MÜZİK VE ÖZEL YAŞAMI
Hitt Müzik, 1997 yılında İstanbul'da Tarkan tarafından kurulmuştur. İlk yıllarında sadece konser organizasyonu konusunda faaliyet gösteren HİTT, bugün, müzik-eğlence sektörünün değişik alanlarında gerçekleştirdiği projelerle sektörde yer almaktadır.
Hitt Prodüksiyon deneyimli kadrosu ile; Konser Organizasyonu, Festival Organizasyonu, Müzik Prodüksiyonu, Yurt içi/Yurt Dışı Sanatçı Koordinasyonu, Özel Projeler, Film Prodüksiyonu, Teknik Ekipman temini, Sponsor Yönetimi Stratejik Danışmanlığı, Merchandising Stratejik Danışmanlığı, PR Stratejileri Danışmanlığı, Mobil Uygulamalar Stratejik Danışmanlığı, Müzik Edisyon Danışmanlığı konularında hizmet vermektedir.
Tarkan, 2000'de Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı Altay Kışlası Ulaştırma Er Eğitim Alayında bedelli askerlik yaptı. 29 Nisan 2016'da Pınar Dilek ile evlendi. 12 Temmuz 2018'de Liya adında bir kızı oldu.
DİSKOGRAFİ
• 1992: Yine Sensiz
• 1994: Aacayipsin
• 1997: Ölürüm Sana
• 2001: Karma
• 2003: Dudu
• 2006: Come Closer
• 2007: Metamorfoz
• 2010: Adımı Kalbine Yaz
• 2016: Ahde Vefa
• 2017: 10
• 2024: Kuantum 51