Beyazlayan saçlara doğal çözüm yolları

SAÇ BEYAZLAMASI NASIL ÖNLENİR?

Doğallığı seviyorsanız ve saç renginizi uzun süre korumak istiyorsanız; bazı uzman görüşlerinden faydalanmanızı önereceğiz. Saç beyazlamasını önleyecek tüyoları listemizden takip edebilirsiniz.

Saç beyazlamasına en iyi çözüm tabii ki stressiz bir hayattır!

Stresten mümkün olduğunca uzak kalmalısınız. Ani travmalar saçlarınızı da etkiliyor.

Kimyasal ürünler içeren saç boyalarından uzak durabilirsiniz.

Saç bakım yağlarından faydalanabilirsiniz. Badem yağı, Hindistan cevizi yağı vb.

Saç beyazlamasına çözüm Hindistan cevizi yağı gibi besleyici içerikler sayesinde saç teli kalitesi artar.

Protein içeren gıdalar ile beslenmelisiniz. Sağlıklı beslenme şart!

Aktif olmaya ve düzenli spor yapmaya çalışın. Spor hayatın her alanında etkili!

Saçların ürettiği doğal yağ, bazı kimyasal ürünlerden daha faydalıdır. Saçlarınıza zarar veren ve kurutan ürünlerden uzak durmalısınız. Saç tipinizi iyi tanımalısınız.

Deniz ve süt ürünleri ile öğünler geçirmelisiniz. Vitamin eksikliği yaşayanların saçları daha erken ve hızlı derecede beyazlar.

Şems Aslan’dan saç beyazlamasına çözüm olarak sunulan kürün içinde incir, su ve kalanchoe bitkisi bulunmaktadır. Saç beyazlamasının önünü kesmek için bu seçeneği de değerlendirebilirsiniz.

Unutmayın yaşınız ilerledikçe saçınızın beyazlaması başlayacaktır. Verilen tavsiyeler ile saçların beyazlama hızını yavaşlatabilirsiniz. Saç beyazlaması kaçınılmaz son

Malzemeler

1 adet yumurta sarısı

1 kaşık kadar zeytinyağı

1 tane orta boy soğan

1 tane (5 diş) sarımsak

1 adet orta boy soğan ve 5 diş kadar sarımsak bir kap içerisinde iyice ezilir ve içerisine 1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı eklenir. Krem kıvamına gelene kadar durmadan karıştırın. Elde edilen bu karışım saçlara sanki saç boyası sürülür gibi sürülmeli ve 1 saat kadar beklenmelidir. 1 saat ardından ılık su ile masaj yaparak temizlenmelidir. Saç beyazlamasını giderici bitkisel çözüm doğal bakım kürü istenen sonuç elde edilene kadar haftada sadece 1 kez uygulanmalı.