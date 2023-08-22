Beyin anevrizmaları nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan beyin anevrizmalarıyla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmayı sürdürüyor.

Bu hastalıklardan birisi olan beyin anevrizmaları ilgili detaylar…

BEYİN ANEVRİZMASI NEDİR?

Anevrizma, genel anlamda vücuttaki atardamarlarda ve aort damarlarında oluşan çıkıntı ve baloncuklardır.

Beyin anevrizması beyindeki kan damarlarında çıkıntı ya da balonlaşma olmasıdır. Beyin anevrizmaları atardamar duvarında incelme nedeniyle oluşurlar.

Beyin MR ya da tomografisine bakıldığında bu çıkıntı ya da balonlaşmalar genellikle dalında asılı meyve görüntüsü verirler.

Beyin anevrizması olan her 10 kişiden birinde de baloncuğun patlaması sonucu, beyin kanaması gelişir. Çok şiddetli baş ağrısı, çift görme ve göz kapağı düşüklüğü beyin kanaması belirtileridir.

Her ne kadar beyin anevrizmaları endişe verici olsa da birçok beyin anevrizmasın belirti vermez ve sağlık sorunlarına neden olmaz. Ancak ailede anevrizma öyküsü varsa düzenli sağlık kontrolünden geçmek ve ilerde oluşabilecek sorunlara karşı önem almak çok önemlidir.

Anevrizmaların nedeni tam bilinmese de sigara, yüksek tansiyon ve ailesel etkenlerin rol oynadığı tahmin ediliyor.

BEYİN ANEVRİZMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Göz arkasında ağrı

-Geniş göz bebeği

-Görme alan bozuklukları, çift görme

-Yüzün bir tarafında uyuşma, kuvvetsizlik, paralizi (yüz felci)

-Göz kapağında düşme

-Bulantı, kusma

-Çift ve bulanık görm

-Konfüzyon: Bellek, algılama ve dikkatte bozulma

-Işık hassasiyeti

-Nöbet

-Bilinç kaybı

BEYİN ANEVRİZMALARI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Günümüzde yırtılarak kanama oluşturan anevrizmalar için iki etkin tedavi yöntemi bulunmaktadır:

Cerrahi Klipleme

Beyin ameliyatı yapılarak Klip denilen kıskaçlarla anevrizma balonu kapatılır. Ameliyat sırasında doktorunuz kafa kemiğinin bir bölümünü çıkararak ve beyin zarını açarak anevrizmaya ulaşır ve anevrizmayı besleyen ana damarı bulur eder. Kan akışını kesmek için anevrizmanın açıklık olduğu yere metal bir klips yerleştirir ve kan akımını durdurur.

Endovasküler Koilleme

Kafatasının açıldığı bir ameliyat değildir. Genellikle kasıktan yerleştirilen kateter yardımı ile damar içerisine yumuşak platin bir tel sokulur. Tel, yumak şeklinde balon içerisine yerleştirilerek burada pıhtı oluşturur ve kan akışını durdurur.

Her iki işlemin de riskleri vardır. Endovasküler tedavi daha güvenli ve non- invazif görülse de, tekrar kanama riski daha yüksek olup, ek prosedür gerektirebilir.

Akışın Yönünü Değiştiren Ameliyat (Mesh Takılması)

Ameliyatın ya da endoskopik yöntemin işe yaramayabileceği daha büyük anevrizmalar için kullanılır. Genel anestezi altında açık ameliyatla yapılır, kafatası ve zarı açılır. Bu işlemde doktorunuz beyindeki atardamarın iç duvarına, kan akışının yönünü değiştiren bir stent yerleştirir. Böylece damarda kan birikmesi ve damarın patlaması önlenir.