Beyin anevrizması geçiren ünlü oyuncu Ahu Yağtu zor günler geçirmişti. Bir galada boy gösteren Yağtu sağlık durumu hakkında kısa süreli bir hafıza kaybı geçirdiğini söyledi.

Cem Yılmaz'ın eski eşi yaşadığı sağlık sorunlarının ardından ilk kez kameralar karşısına çıkıp boy gösterdi.

ANİDEN BAYILMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda aniden bayılarak yere düşen ve beyin anevrizması geçirdiği öğrenilen Yağtu, yaşadığı zor sürecin ardından sağlık durumuna ilişkin açıklamalar yaptı.

Daha önce menajeri aracılığıyla yapılan açıklamada, oyuncunun beyin damarlarında biri patlamak üzere olan dört anevrizmaya rastlandığı belirtilmişti. Yağtu da o dönemde yaptığı paylaşımda, zaman zaman şiddetli baş ağrıları yaşadığını ancak genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etmişti.

‘KISA SÜRELİ HAFIZA KAYBI YAŞADIM'

Rahatsızlığının ardından ilk kez konuşan Ahu Yağtu, “Şu anda iyiyim ama vertigom hala devam ediyor. Ondan çok daha ciddi bir şey geçirdim, beyin anevrizması operasyonuyla ilgili fakat vertigodan kurtulamadım. Allah kimsenin başına vermesin. Düşme sebepli bir beyin sarsıntısından dolayı kısa süreli bir hafıza kaybı oldu ama sonra geri geldi. Bir gün sürdü, sonraki günlerde geri geldi” ifadelerini kullandı.

Ahu Yağtu'nun son halini görenler geçmiş olsun mesajları yağdırdı.