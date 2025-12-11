Geleneksel Türk kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan pekmez, bal ve tahin gibi besinlerin tahtı, son dönemde tüm dünyanın dikkatini çeken bir süper gıda tarafından sarsıldı.

Yüksek Omega-3 yağ asitleri içeriğiyle öne çıkan chia tohumları, sadece beslenme trendlerini değil, bilim dünyasını da meşgul etti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR IŞIĞINDA CHİA TOHUMLARI

Küçük boyutlarına rağmen inanılmaz derecede zengin bir besin içeriğine sahip olan chia tohumları, son yıllarda pek çok bilimsel çalışmanın ana konusu oldu. Özellikle alfa-linolenik asit (ALA) adı verilen bitkisel kaynaklı Omega-3 yağ asidi bakımından zenginliği, tohumu eşsiz kılan temel özellik olarak belirlendi.

Harvard Üniversitesi T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu tarafından yürütülen geniş çaplı bir araştırma, chia tohumlarının düzenli tüketiminin kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini gösterdi.

Çalışmanın sonuçları, ALA'nın kan basıncını düşürmeye ve inflamasyonu azaltmaya yardımcı olduğunu ortaya koydu.

Journal of Food Science and Technology dergisinde yayımlanan başka bir analizde ise chia tohumlarının yüksek oranda lif, protein ve antioksidan içerdiği ifade edildi. Bu zengin bileşim, tohumu sindirim sağlığını destekleyen ve kan şekeri seviyelerini dengeleyen ideal bir besin haline getirdi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Uluslararası alanda tanınmış beslenme uzmanları, chia tohumlarının küresel bir beslenme devrimine yol açabileceğini ifade etti.

Harvard Üniversitesi Beslenme Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Walter Willett , konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Chia tohumları, Batı diyetindeki önemli bir açığı kapatabilecek potansiyeli barındırıyor. Özellikle balık tüketiminin düşük olduğu bölgelerde, bitkisel Omega-3 alımını artırmak için mükemmel bir alternatiftir" dedi ve tohumun beyin fonksiyonları üzerindeki koruyucu etkilerine dikkat çekti.

Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nden Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Leslie Beck ise, tohumun lif içeriğine vurgu yaptı.

Beck, "İnsanların günlük lif ihtiyacını karşılamada büyük bir yardımcıdır. Sabah kahvaltısına eklenecek bir kaşık chia, tokluk hissini uzatarak kilo yönetimine de katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Uzman isim, ayrıca chia tohumlarının kalsiyum içeriğiyle kemik sağlığını desteklediğini de belirtti.

KAHVALTI ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞİYOR

Chia tohumlarının popülaritesinin artmasıyla birlikte, tüketiciler geleneksel kahvaltılık alışkanlıklarını yeniden gözden geçirdi.

Yurt dışında pudding formunda tüketilmesi yaygın olan bu besin, Türkiye'de yoğurt, yulaf ezmesi ve hatta smoothie'lere eklenerek sofralardaki yerini aldı.

Uzmanlar, tohumun tadının nötr olması sebebiyle pekmez gibi baskın lezzetli besinlerin yerine, özellikle daha hafif ve besleyici bir kahvaltılık arayanlar için çekici bir seçenek olduğunu ifade etti.