Beyin hastalıklarının gizli ipucu kulak kirinde! Hayat kurtaran teşhis

Kulak kiri, uzun süredir sadece bir hijyen sorunu olarak görülse de, bilim dünyası bu mumsu maddenin sağlık hakkında çok daha derin bilgiler sunduğunu keşfetti.

Son araştırmalar, kulak kirinin Alzheimer, Parkinson ve hatta kanser gibi ciddi hastalıkların erken teşhisinde devrim oluşturabileceğini gösterdi.

Uzmanlar, kulak kirinin metabolik süreçlerin bir aynası olduğunu ve bu basit materyalin analiz edilmesiyle hayat kurtarıcı teşhisler konulabileceğini belirtti.

Brezilya’daki Goias Federal Üniversitesi’nden Kimya Profesörü Nelson Roberto Antoniosi Filho’nun öncülüğünde yürütülen bir çalışma, kulak kirinin, yani bilimsel adıyla serumenin, vücudun metabolik süreçlerini adeta bir “zaman kapsülü” gibi kaydettiğini ortaya koydu.

Antoniosi Filho, “Kanser, Alzheimer, Parkinson ve diyabet gibi metabolik kökenli hastalıklar, hücrelerdeki mitokondriyel değişikliklerle ortaya çıkar. Kulak kiri, bu değişiklikleri erken aşamada tespit etme potansiyeline sahip” dedi.

Araştırma, kulak kirindeki spesifik moleküllerin analiz edilmesiyle kanser öncesi hücre değişimlerinin bile belirlenebileceğini gösterdi.

Antoniosi Filho, “Birinci evrede teşhis edilen kanserlerde tedavi başarısı %90’a ulaşabiliyor. Kulak kiri, bu erken teşhisi mümkün kılabilir” diye ekledi.

İngiltere’deki King’s College London’dan nörolog Dr. Sarah Schenker, kulak kirinin nörodejeneratif hastalıklar için biyobelirteç olarak kullanılabileceğini vurgulayarak, “Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklar, mitokondriyel işlev bozukluklarıyla ilişkilendiriliyor. Kulak kirindeki metabolik değişiklikler, bu hastalıkların erken uyarı sinyallerini ortaya koyabilir” dedi.

Schenker, kulak kirinin kan veya beyin omurilik sıvısına alternatif olabileceğini, çünkü daha az invaziv bir yöntem sunduğunu belirtti.

ABD’deki bir araştırma ekibi, Dr. M. Abdul Musah liderliğinde, Ménière hastalığı gibi teşhisi zor olan rahatsızlıklarda kulak kirinin önemini vurguladı. Ekip, Ménière hastalarının kulak kirinde üç farklı yağ asidinin sağlıklı bireylere göre çok daha düşük seviyelerde olduğunu keşfetti. Dr. Musah, “Kulak kiri, kan veya beyin omurilik sıvısı gibi invaziv yöntemlere gerek kalmadan hızlı teşhis imkânı sunabilir. Hedefimiz, Covid-19 testleri gibi evde kullanılabilecek bir teşhis kiti geliştirmek” dedi.

Manchester Üniversitesi’nden kimyager Prof. Perdita Barran, kulak kirinin yağ bazlı yapısının, metabolik değişiklikleri tespit etmede eşsiz bir avantaj sağladığını belirtiyor. “Kanda bulduğunuz bileşikler genellikle suda çözünür. Ancak kulak kiri yağ bazlıdır ve bu nedenle yağlarda meydana gelen ilk değişimleri görmek için ideal bir materyal” diyor. Barran, kulak kirinin özellikle nadir ve teşhisi zor hastalıklar için umut vadettiğini ekledi.

Kulak kirinin sağlık alanındaki potansiyeli, bilim insanlarını heyecanlandırırken, tartışmalı bulgular da mevcut. 1970’lerde California Üniversitesi’nden Dr. Nicholas Petrakis, ıslak kulak kirine sahip kadınlarda meme kanseri riskinin kuru kulak kirine sahip olanlara göre dört kat yüksek olduğunu iddia etmişti. Ancak Oxford Üniversitesi’nden Dr. Emma Derbyshire, bu bulguların tartışmalı olduğunu ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Kulak kiri türü, genetik faktörlerle ilişkili olabilir, ancak kanser riskini kesin olarak göstermez” dedi.

Brezilya’daki Amaral Carvalho Hastanesi, kulak kiri analizini (cerumenogram) kanser tedavisi için bir teşhis ve izleme aracı olarak kullanmaya başladı.

Araştırmacılar, Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların erken belirtilerinin kulak kirinden tespit edilip edilemeyeceğini araştırdı. Ayrıca, akçaağaç şurubu idrar hastalığı gibi nadir genetik bozuklukların kulak kirindeki spesifik kokularla belirlenebildiği de ortaya çıktı.

Uzmanlar, kulak kirinin güvenli bir şekilde toplanması gerektiğini vurguluyor. Dr. Musah, “Kulak kiri, hastanelerde rutin bir analiz materyali haline gelebilir. Yağ bazlı yapısı, metabolik ve genetik hastalıkların teşhisinde eşsiz bir örnek sunuyor” dedi.

Kulak kiri analizinin tıbbi bir araç haline gelmesi zaman alsa da, bilim insanları bu yöntemin gelecekte sağlık alanında çığır açabileceğine inanıyor.