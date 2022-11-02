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Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Rıza Akın kurtarılamadı

Ünlü oyuncu Rıza Akın beyin kanaması geçirdi. Kötü haberi meslektaşı Menderes Samancılar duyurdu. Samancılar daha sonra attığı Tweet ile ünlü oyuncu Rıza Akın'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 09:06
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Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Rıza Akın kurtarılamadı

Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Rıza Akın kurtarılamadı
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Son olarak rol aldığı Kardeş Payı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Rıza Akın beyin kanaması geçirdi. Kötü haberi meslektaşı Menderes Samancılar sosyal medya hesabından "Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakımda" sözleri ile duyurdu. Menderes daha sonra ise Rıza Akın'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Akın'ın beyin kanaması geçirdiği aktaran Samancılar, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz."

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