Beyin kanaması nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Banu Alkan'dan sevindiren haber

Kronik tansiyon ve diyabet hastası olan ünlü oyuncu Banu Alkan sosyal medya hesabından sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Afrodit lakaplı Banu Alkan’ın, beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Bu iddialar Onur Akay tarafından yalanlandı.

ONUR AKAY: YÜKSEK TANSİYON TABLOYU AĞIRLAŞTIRDI

Akay, sosyal medya hesabından, "Banu Alkan'ın hastaneye kaldırıldığı doğru, ancak beyin kanaması geçirdiği bilgisi tamamen asılsız. Kendisiyle telefonda konuştum ve durumu şu an çok şükür iyi. Gereken tüm tıbbi müdahaleler zamanında yapıldı. Aynı zamanda yüksek şeker seviyeleri tabloyu ağırlaştırdı. Ancak uzman doktorlar, gerekli müdahaleleri yaparak durumu stabilize etti. Şu an büyük bir tehlike atlattı ve tedavisi devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

BANU ALKAN'DAN 'İYİYİM' MESAJI

Alkan'ın değerleri, hastanedeki tedavisinde stabil hale getirildi. Ünlü isim, sosyal medya hesabından eski bir fotoğrafını paylaşarak sevenlerine iyi olduğunu söyledi.