Beyin ölümü gerçekleşen hasta hayata döndü. Ailesi cenazesini planlıyordu

İngiltere’nin Essex bölgesine bağlı Pitsea kasabasında yaşayan Emma Price adlı kadın çalıştığı restoranda maruz kaldığı kötü muameleye dayanamadığı için intihar girişiminde bulundu. 32 yaşındaki kadın, aşırı saatler boyunca çalıştırılmasına ve arkasından yapılan dedikodulara dayanamayarak hayatına son vermek istedi.

Aşırı dozda uyuşturucu aldığı öğrenilen kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Price’ın bir süre sonra beyin ölümü gerçekleşti.

BÜYÜK MUCİZE YAŞANDI

Ailesi yaklaşık 1 haftadır 32 yaşındaki kadının hayata tutunması için internet üzerinden yardım topluyordu. Yardım kampanyasında 4 bin 500 sterlinden fazla para toplandı.

32 yaşındaki kadının beyin ölümünün gerçekleşmesi sonrası ailesi cenaze törenini planlıyordu. Doktorların kadının yaşam desteğine son vermesine saatler kala büyük bir mucize gerçekleşti. Price’ın beklenmedik bir şekilde uyanması sonrası doktorlar ne yapacağını şaşırdı. Çünkü beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin hayata dönme şansı bulunmuyor.

Hayata dönen Price’ın annesi yaşadığı mutluluğu "Bunu gerçekten açıklayamıyorum, hayatımda hiç bu kadar ağlamamıştım. Uyandığı için çok mutluyuz” şeklinde anlattı.

TAMAMEN İYİLEŞMESİ MÜMKÜN MÜ?

Beyin ölümü gerçekleşmesine rağmen hayata tutunan kadının baş hareketleri ve küçük yüz hareketleri ile iletişim kurabildiği öğrenildi. Bu durum Price’ın sağlığına tamemen kavuşup kavuşamayacağı sorusunun sorulmasına neden oldu.

32 yaşındaki kadın hayata tutunsa da beyninde ciddi hasarlar bulunuyor. Öte yandan bir tarafı da tamamen felçli durumda ve solunum cihazına bağlı olmadan 30 dakikadan fazla nefes alamıyor. Doktorları tam olarak iyileşmesinin şimdilik mümkün olamadığını belirtiyor. Ailesi, suni komaya alınan Price’ın uzun bir iyileşme yoluna başladığı için çok mutlu olduklarını söyledi.

BEYİN ÖLÜMÜ NEDİR?

Beyin ölümü, tıbbi olarak ölümü ifade eder. Beyin ölümünün gerçekleşmesi durumunda kalp, akciğer ve diğer organlar, yaşam desteği olmadan çalışamaz. Yaşam desteğinin durdurulması durumunda organlar tüm fonksiyonlarını kaybeder. Beyin ölümü tanısı almış bir kişi tüm fonskiyonlarını kaybetmiş demektir. Hastanın organları çalışıyor olsa da bilinci kapalıdır. Kişi, etrafında olanların farkına varmaz ve derin bir uyku içerisindedir.