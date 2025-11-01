Kentte, 28 Ekim'de rahatsızlanan Musa Avcu, acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla TOGÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alınan Avcu'nun dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Tokat Sağlık Müdürlüğü ekipleri, hasta yakınlarıyla irtibat kurdu. Yapılan görüşmelerde, hastanın ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Avcu'dan alınan karaciğerinin, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde organ bekleyen hastaya nakledileceği belirtildi.