Beyin ölümü gerçekleşen Yavuz'un organları umut oldu

Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi yakınlarında, 19 Mart'ta sabah saatlerinde Yavuz Belik'in kullandığı otomobil, önünde ilerleyen kamyona çarptı. Kazada, araçta sıkışan Belik, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu çıkarılarak ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Belik, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavisi süren Yavuz Belik'in beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine ailesi, Belik'in organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan ameliyatla Yavuz Belik'in organları alındı.

Evli ve henüz 3 ay önce baba olduğu öğrenilen Yavuz Belik'in, ailenin ikiz oğullarından biri olduğu bildirildi.

Yavuz Belik'in cenazesinin, cumartesi günü Orhangazi ilçesinde defnedileceği öğrenildi. (DHA)

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