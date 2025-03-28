Beyin ölümü gerçekleşen Yavuz'un organları umut oldu

Kaynak: DHA
Beyin ölümü gerçekleşen Yavuz'un organları umut oldu

Bursa'da kazada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra beyin ölümü gerçekleşen Yavuz Belik'in (27) organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi yakınlarında, 19 Mart'ta sabah saatlerinde Yavuz Belik'in kullandığı otomobil, önünde ilerleyen kamyona çarptı. Kazada, araçta sıkışan Belik, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu çıkarılarak ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Belik, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

2.jpg

Yoğun bakımda tedavisi süren Yavuz Belik'in beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine ailesi, Belik'in organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan ameliyatla Yavuz Belik'in organları alındı.

Evli ve henüz 3 ay önce baba olduğu öğrenilen Yavuz Belik'in, ailenin ikiz oğullarından biri olduğu bildirildi.

Yavuz Belik'in cenazesinin, cumartesi günü Orhangazi ilçesinde defnedileceği öğrenildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Son Haberler
Mahir Polat'ın avukatından yeni açıklama
Mahir Polat'ın avukatından yeni açıklama
Atilla Taş’taş sessiz kalan iki ünlüye ateş püskürdü: Cemcim kaç paraya atarsın bi tweeti?
Atilla Taş’taş sessiz kalan iki ünlüye ateş püskürdü: Cemcim kaç paraya atarsın bi tweeti?
Merdiven altı ürünlere dikkat! Tatlı diye ıspanak yemeyin
Merdiven altı ürünlere dikkat! Tatlı diye ıspanak yemeyin
Kocaeli’nde korkunç kaza! TIR ile işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Kocaeli’nde korkunç kaza! TIR ile işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası maç takvimi belli oldu
12 Dev Adam'ın Avrupa Şampiyonası maç takvimi belli oldu