Beyin ölümü gerçekleşti 4 hastaya can oldu

Eskişehir'de trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki bir kişi, bağışladığı organlarıyla nakil bekleyen 4 kişiye yeni bir yaşam hediye etti. Yakınlarının da onayıyla bu kişiden alınan kalp, karaciğer ve böbrek, eş zamanlı operasyonla Bilkent Şehir Hastanesi'nde nakil bekleyen üç ayrı hastaya nakledildi. Bu sayede acil nakil olması gereken 44 yaşındaki Soner Akyol yeni bir kalbe, 25 yıldır böbrek nakli bekleyen 46 yaşındaki Gül Özden böbreğe, siroz hastası 44 yaşındaki Mehmet Duacıgil de karaciğere kavuştu. Bağışçının diğer böbreğinin ise Eskişehir'de dokuları uyan ve sıralamaya giren bir başka hastaya nakli sağlandı.

"HASTALARIMIZIN GENEL DURUMLARI İYİ"

Bilkent Şehir Hastanesi Organ Nakli Mesul Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı, 21 Şubat'ta yapılan nakillere ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz Eskişehir'e giderek bağışçımızdan alınan organları aldılar ve burada aynı anda üç farklı ameliyathanede kalp, karaciğer ve böbrek naklini gerçekleştirdiler. Nakil olan hastalarımızın genel durumları iyi, aktif yaşamlarını sürdürüyorlar." bilgisini paylaştı.

"277 SOLİD ORGAN NAKLİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Bilkent Şehir Hastanesi'nin kalp, karaciğer, akciğer, böbrek nakli gibi tüm solid organ nakillerinin yapılabildiği tek devlet hastanesi olduğunu vurgulayan Bostancı, "Hastanemiz açıldığı günden bugüne 277 adet solid organ nakli gerçekleştirdi. Bunun 148'i böbrek, 73'ü karaciğer, 32'si akciğer ve 24'ü de kalp nakillerinden oluşuyor." diye konuştu. Prof. Bostancı, ayrıca 14 ülkeden 77 hastaya da solid organ naklini gerçekleştirdiklerini de belirtti.

"ORTALAMA ORGAN BAĞIŞ ORANI MİLYONDA DÖRT"

Özellikle kalp ve akciğer nakillerinin sadece yaşamını kaybeden organ bağışçılarından alınabildiğine dikkati çeken Bostancı, sözlerini şunları ekledi:

"Organ bağışında şu an oran olarak ülkemiz maalesef Avrupa'nın ve dünyanın en alt oranlarını temsil ediyor. Pandemiyle birlikte biraz daha da düştü. Şu anda Türkiye'de ortalama organ bağış oranı milyonda dört civarında. Avrupa ülkelerinde bu oran milyonda 25 ile milyonda 45 arasında değişiyor. Eğer bu oranı biz de sağlayabilirsek ülkemizde organ bekleyen tüm hastalara ulaşabilmemizin mümkün olacağını düşünüyorum."

"1200 KİŞİ KALP NAKLİ LİSTESİNDE BEKLİYOR"

Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi, Kalp Nakil Sorumlusu Prof. Dr. Ümit Kervan da bir yıl önce uluslararası eğitim merkezi sertifikasyonunu alan kliniklerinin Avrupa'da nadir merkezlerden birisi olduğunun altını çizdi. Kalp nakli yapılan 44 yaşındaki Soner Akyol'a üç yıl önce yapay kalp cihazı takıldığını ama son 6 aydır yaşadığı pıhtılaşma sebebiyle acil nakil çağrısına çıktıklarını anlatan Kervan, hastanın hafta başında taburcu edildiğini ve şu an Zonguldak'ta ailesiyle yaşadığını aktardı.

Kervan, organ bağışı konusunda Sağlık Bakanlığının yoğun çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Türkiye'de yaklaşık 1200 kişi kalp nakli listesinde bekliyor ama ancak yılda 90 civarında kalp nakli yapabiliyoruz. Kovid-19 döneminde bu süreçler çok daha azaldı. Şu an kliniğimizde kalp nakli yoğun bakımında 4 yaşında nakil bekleyen çocuklar da 19, 30, 35 yaşlarında genç hastalarımız da var. Bu hastalarımızın ortalama yaşam beklenti süreci 1 yıl civarında, hastalarımızı yaşatabilmek için elimizden gelen tüm uğraşı gösteriyoruz." Diye konuştu.

"AİLELERİN ANCAK 4'TE 1'İ ORGAN BAĞIŞINA İKNA OLUYOR"

Kliniğin uluslararası bağımsız merkezlerce sürekli denetlendiğini, bir yıl yaşam süreci öngörülürken organ bağışı sayesinde 25 yıl yaşayan hastalarının bulunduğunu anlatan Kervan, şunları söyledi: Beyin ölümü gerçekleşen hasta, organlarıyla 4 kişiye "can" oldu

Trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki bir kişiden alınan kalp, karaciğer ve böbrek, Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki üç ayrı hastaya operasyonla nakledildi, bağışçının diğer böbreği ise Eskişehir'de bir başka hastaya umut oldu.