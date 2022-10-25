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Afrika'dan Türk doktorları beyin pili ameliyatı eğitimi için izlemeye geldiler

Güney Afrika’dan gelen Beyin Cerrahı ve Nörofizyoloji Uzmanları, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh’ın ‘Beyin pili’ ameliyatını izlemeye geldi. Katılımcılar bir haftada 7’den fazla ameliyata katılmanın heyecanını yaşadı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 07:45
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Beyin pili ameliyatı eğitimi için Afrika'dan geldiler

Afrika'dan Türk doktorları beyin pili ameliyatı eğitimi için izlemeye geldiler
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Beyin pili ameliyatları ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Ali Zırh, “Beyin pilleri insan beyni içerisinde herhangi bir noktaya elektrik akımı verebilmemizi, böylelikle elektrik akımı verilen bölgedeki beyin hücrelerindeki elektriksel aktiviteyi uyarabilmemizi ya da baskılayabilmemizi sağlayan cihazlardır. ‘Nöromodülasyon' adı verilen bu tedavi yöntemi ile başta parkinson hastalığı olmak üzere, esansiyel tremor ve distoni gibi hareket bozukluğu hastalıklarını başarı ile tedavi edebiliyoruz. Hastalarımız uyanık iken, sohbet ederek gerçekleştirdiğimiz bu ameliyatları ‘Hastalığın saatini geri almak' diye söyleyebiliriz” dedi.

30 yılı aşkın sürede, bin 100'den fazlası beyin pili takılması ameliyatı olmak üzere, bin 500'den fazla hareket bozukluğu cerrahisi deneyimine sahip Doç. Dr. Ali Zırh'ın beyin pili takılması ameliyatını izlemeye bu kez 11 bin kilometre uzaklıktan, Güney Afrika'dan hekimler geldi. Bir hafta boyunca hem teorik bilgiler aldılar, hem de beyin pili operasyonunu izleme fırsatı buldu.

Beyin pili tedavisinde ülkemizin çok önemli bir noktada olduğunu hatırlatan Zırh, “Ülkemiz son yıllarda bu iş ile ilgili çok önemli bir bölge haline gelmeye başladı. Bugün burada Afrika'dan gelen meslektaşlarımızı ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onlar ile birlikte bir hafta süren eğitim sürecini başarı ile tamamladık. Ülkemizin eğitim merkezi olarak anılıyor olması bizler için gurur verici” diye konuştu.

DHA

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