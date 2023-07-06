Beyin pili yaşam kalitesini artırır mı

Doç. Dr. Atilla Yılmaz, “Parkinson hastaları başta olmak üzere beyin pili operasyonu geçiren hastaların yaşam kaliteleri artarak günlük yaşamları normal seyrinde devam edebilir” dedi.

Beyin pili yaşam kalitesini artırır mı

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Atilla Yılmaz; beyin pili operasyonuyla ilgili bilgi verdi. Halk arasında ‘Beyin Pili' olarak bilinen ‘Derin Beyin Stimülasyonu' ameliyatının yeni bir teknolojik girişim olarak bilinse de aslında ilk Beyin Pili ameliyatının 1987 yılında Fransa'nın Grenoble şehrinde gerçekleştirildiğini hatırlatan Doç. Dr. Yılmaz, “Ülkemizde titremeli felç olarak bilinen Parkinson hastalığında, titreme hastalığı olarak bilinen Esansiyel Tremor hastalığında ve istemsiz kasılma hastalığı olarak bilinen Distoni hastalığında SGK güvencesi kapsamında başarıyla uygulanmaktadır. Ülkemiz dışında Obsesif Kompulsif Hastalık (takıntı hastalığı), Majör Depresyon (ağır depresyon) ve Epilepsi hastalığında (Sara hastalığı) FDA onayıyla ve güvenle kullanılmaktadır” dedi.

Doç. Dr. Yılmaz; beyin pili ameliyatının Parkinson hastalığının motor belirtilerine yönelik olarak en sık kullanılan cerrahi yöntem olduğunu belirterek, “Bu operasyonda beyinde bulunan iki bölgeden birine yüksek frekanslı elektriksel uyarım vermek amacı ile mikro elektrotlar yerleştirilir. Bu uyarım hastalarda eksik olan sinyali düzenler. Milimetrenin onda biri hassasiyetinde gerçekleştirilen bu işlem bölgesel uyuşturma yöntemi ile yapılmaktadır dolayısıyla hasta bu işlem sırasında uyanıktır ancak hiçbir şekilde acı hissetmez” diye konuştu.

Doç. Dr. Yılmaz, beyin pili ameliyatının başarısındaki en önemli faktörlerden birinin beyin ve sinir cerrahi ekibin tecrübesi ve bilgisi olsa da hasta seçiminin de başarılı bir cerrahi açısından bir o kadar önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu sayede hastalarımız ameliyat sonrasında yıllardır şikayetçi oldukları titreme, donma, hareket edememe ve yürüyememe gibi şikayetlerinden kurtulmaktadır.” Tecrübeli ellerde oldukça yüz güldürücü sonuçlara sahip bu ameliyat sonrasında hastalarımızın pili aktive edilmekte ve bir kumanda aracılığı ile elektriksel parametreler ayarlanabilmektedir. Bu süreç boyunca hastalarımızın düzenli kontrollere gelmesi ve ilaç düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Pilin ayarları gerçekleştirilirken bir yandan da kullandığı mevcut ilaçlarda azaltma sağlanmaktadır. Kanama ve enfeksiyon gibi gelişebilecek komplikasyonlar dikkatli bir değerlendirme ve titiz bir cerrahi ile oldukça düşük seviyelere (yüzde 1) çekilebilmektedir. Sadece MR cihazına girilirken pilin uzaktan kumanda aracılığı ile kapatılması gerekir.”

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Atilla Yılmaz; "Başarılı bir Beyin Pili ameliyatından beklenen, Parkinson hastalarının şikayetlerinde yüzde 70'ten fazla düzelme sağlandığı belirmiştir. Titreme hastalığında bu oran yüzde 90'ların üzerine çıkabilmektedir. Birincil Distonilerde başarı oranı yüzde 60'larda iken ikincil Distonilerde bu başarı oranı ne yazık ki yüzde 40'lara düşebilmektedir" dedi.

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